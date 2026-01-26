Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049267

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Krummhörn-Greetsiel: Schwimmbad im Wohlfühlbad Koppke erstrahlt in neuem Glanz und ist wieder geöffnet ab Freitag, dem 30. Januar 2026

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Nach Abschluss der jährlichen Revisions- und Wartungsarbeiten empfängt das Schwimmbad Koppke seine Besucherinnen und Besucher ab Freitag, dem 30. Januar, wieder uneingeschränkt. In den vergangenen Wochen wurde intensiv gearbeitet, sodass sich das Bad nun frisch gewartet, sicher und in neuem Glanz präsentiert.

Die turnusmäßige Revision fand vom 7. bis 29. Januar 2026 statt. In dieser Zeit war das Schwimmbad vollständig geschlossen, um notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Sauna stand den Gästen während der Revisionsphase weiterhin zur Verfügung und bot mit täglichen Aufgüssen sowie einem erweiterten Saunaservice mit kleinen Überraschungen besondere Wohlfühlmomente.

Ab sofort steht das Koppke (Schwimmbad & Sauna) wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Bade- und Saunagäste bereit.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 30. Januar: Zur Wiedereröffnung findet von 18:00 bis 00:30 Uhr eine Mitternachtssauna unter dem Motto „Nacht der vier Elemente“ statt. Die Sauna ist an diesem Tag von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet, die thematischen Aufgüsse beginnen ab 18:00 Uhr. Die Saunameister nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die vier Elemente:
Feuer steht für Kraft und Energie, Wasser für Erfrischung und Wohltat, Erde für Ruhe und Besinnung sowie Luft für Leichtigkeit und Freiheit. Passende Düfte, Rituale und Inszenierungen machen jeden Aufguss zu einem besonderen Erlebnis.

Öffnungszeiten 30.01.2026 – 22.03.2026:

Schwimmbad

Montag bis Freitag        15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Samstag                               10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Sonntag                                10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:

Seniorengymnastik:     Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Babyschwimmen:         Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Aqua-Fitness:                  Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sauna

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag       14:00 bis 22:00 Uhr

Mittwoch (Damensauna)                                       09:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag                                                     10:00 bis 18:00 Uhr

Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.

Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: 04926 – 91 88 30

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.