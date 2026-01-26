Krummhörn-Greetsiel: Schwimmbad im Wohlfühlbad Koppke erstrahlt in neuem Glanz und ist wieder geöffnet ab Freitag, dem 30. Januar 2026
Die turnusmäßige Revision fand vom 7. bis 29. Januar 2026 statt. In dieser Zeit war das Schwimmbad vollständig geschlossen, um notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Die Sauna stand den Gästen während der Revisionsphase weiterhin zur Verfügung und bot mit täglichen Aufgüssen sowie einem erweiterten Saunaservice mit kleinen Überraschungen besondere Wohlfühlmomente.
Ab sofort steht das Koppke (Schwimmbad & Sauna) wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Bade- und Saunagäste bereit.
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 30. Januar: Zur Wiedereröffnung findet von 18:00 bis 00:30 Uhr eine Mitternachtssauna unter dem Motto „Nacht der vier Elemente“ statt. Die Sauna ist an diesem Tag von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet, die thematischen Aufgüsse beginnen ab 18:00 Uhr. Die Saunameister nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die vier Elemente:
Feuer steht für Kraft und Energie, Wasser für Erfrischung und Wohltat, Erde für Ruhe und Besinnung sowie Luft für Leichtigkeit und Freiheit. Passende Düfte, Rituale und Inszenierungen machen jeden Aufguss zu einem besonderen Erlebnis.
Öffnungszeiten 30.01.2026 – 22.03.2026:
Schwimmbad
Montag bis Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: 04926 – 91 88 30
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
