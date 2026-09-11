Krummhörn-Greetsiel: Revision abgeschlossen: Koppke Greetsiel öffnet wieder
Grund für die Arbeiten sind unter anderem die Installation einer neuen Heizungsanlage sowie notwendige Revisionsarbeiten im Saunabereich. Damit wird das Koppke technisch für die kommende Saison gerüstet. Für Besucherinnen und Besucher bedeutet die Schließzeit daher vor allem: Das Bad soll nach Abschluss der Arbeiten wieder zuverlässig und gut vorbereitet in den regulären Betrieb starten.
Ab Montag, 14. September, gelten zunächst bis zum 30. September die gewohnten Öffnungszeiten mit saisonalen Anpassungen.
Im Schwimmbad ist öffentliches Schwimmen montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr möglich. Samstags öffnet das Bad von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Sonntags kann von 10 bis 18 Uhr geschwommen werden. Der Einlass ist jeweils bis eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit möglich.
Darüber hinaus finden verschiedene Angebote statt. Seniorengymnastik wird mittwochs und freitags von 8.30 bis 10 Uhr angeboten, das Babyschwimmen mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr. Aqua-Fitness steht dienstags und donnerstags jeweils von 19 bis 20 Uhr auf dem Programm.
Auch die Sauna nimmt am 14. September ihren Betrieb wieder auf. Geöffnet ist sie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 22 Uhr. Mittwochs gilt von 9 bis 22 Uhr die Damensauna. Am Wochenende kann die Sauna samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr genutzt werden. Der letzte Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Ende der Öffnungszeit.
Zusätzliche Saunazeiten gibt es montags, mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr. In diesem Zeitraum steht das Schwimmbad exklusiv den Saunagästen zur Verfügung.
Das Wohlfühlbad Koppke Greetsiel liegt an der Straße Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04926 918830 sowie auf der Internetseite des Bades: www.greetsiel.de/koppke/
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644
Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
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