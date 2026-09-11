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Krummhörn-Greetsiel: Neue Toilettenanlage in Greetsiel setzt auf Selbstreinigung

(lifePR) (Greetsiel, )
Eine neue öffentliche Toilettenanlage wurde am Mittwoch, den 9. September, direkt neben der Tourist-Info in Greetsiel aufgestellt. Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel erweitert damit das Angebot für Gäste und Einheimische um eine Anlage, die mit moderner Selbstreinigungstechnik arbeitet.

Zum Einsatz kommt das System „The Revolving Toilet“ (TRT) des niederländischen Unternehmens Sanitronics. Das Prinzip ist einfach und zugleich ungewöhnlich: Die Anlage verfügt über zwei Toilettensitze. Während ein Sitz benutzt wird, wird der andere automatisch gereinigt und getrocknet. Der gesamte Reinigungs- und Trocknungsvorgang dauert weniger als 20 Sekunden. Dabei wird nicht nur der Sitz, sondern die gesamte Toiletteneinheit innen und außen gereinigt.

Auch der Boden wird nach der Nutzung automatisch gereinigt. Das System arbeitet dabei mit Wasserrecycling und benötigt laut Hersteller weniger als zehn Liter Wasser pro Reinigungszyklus. Zum Einsatz kommt ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel.

Die Anlage verfügt über zwei WC-Einheiten, von denen eine vollständig barrierefrei ausgestattet ist. Berührungslose Funktionen sorgen für zusätzliche Hygiene: Unter anderem können Tür und Spülung über Sensoren bedient werden. Auch das Waschbecken wird kontaktlos gesteuert.

Für die Touristik GmbH ist die neue Anlage vor allem eine Investition in den Service. Gerade in einem touristisch stark frequentierten Ort wie Greetsiel sind gut erreichbare und gepflegte öffentliche Toiletten ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur. Familien mit Kindern, ältere Menschen, Radfahrer und Tagesgäste profitieren von dem zentralen Standort unmittelbar neben der Tourist-Info.

Auch die technische Überwachung erfolgt zeitgemäß. Über eine Mobilfunkverbindung können Betriebsdaten ausgelesen und technische Meldungen übermittelt werden, so dass mögliche Störungen erkannt und zeitnah bearbeitet werden können.

Nach der Aufstellung müssen noch die gesamten Pflasterarbeiten ausgeführt werden. Die Inbetriebnahme der neuen Toilettenanlage soll nach aktuellem Stand erfolgen, sobald alle Arbeiten im Umfeld abgeschlossen sind – voraussichtlich am Donnerstag, den 17. September.

Mit der neuen Toilettenanlage setzt die Touristik GmbH damit auf mehr Hygiene, Komfort und Aufenthaltsqualität im Greetsieler Ortskern.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte 155.644    Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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