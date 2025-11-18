Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel: DIY-Workshop „Die kleine Winterzauberei“

Der Workshop bietet einen spielerischen Einstieg in einfache Schmink- und Maltechniken. Schritt für Schritt erlernen die Teilnehmer den Umgang mit Pinseln, Farben und Schwämmchen. Geübt wird zunächst auf speziellen Malblättern oder abwischbaren Painting-Boards, sodass kleine Künstlerinnen und Künstler sicher und entspannt ausprobieren können. Ergänzend gibt es eine kindgerechte Materialkunde: Welche Farben eignen sich für empfindliche Kinderhaut? Wie benutzt man Schablonen? Und wie bringt man Glitzer richtig zum Strahlen?
Im kreativen Hauptteil gestalten die Kinder ihr eigenes frostiges Winter-Make-up – vielleicht als glitzernde Eisprinzessin, kleiner Schneemann oder funkelnder Winterengel. Gemeinsam werden beliebte winterliche Motive geschminkt, darunter Schneekristalle, Schneemänner, Engelchen, Tannenzweige oder Weihnachtskugeln.
Als krönenden Abschluss erhält jedes Kind ein winterliches Glitzertattoo sowie ein persönliches Zertifikat, das stolz mit nach Hause genommen werden kann.
Termine:
- Donnerstag, 27. November 2025, 15:30–18:00 Uhr
- Freitag, 12. Dezember 2025, 15:30–18:00 Uhr
Der Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und findet gemeinsam mit einem Elternteil statt. Der Teilnahmepreis für einen Termin beträgt 12 € und gilt für ein Kind inklusive eines Erwachsenen.
Ein funkelndes Erlebnis für kreative Kinder und ihre Eltern – perfekt, um gemeinsam in die Winterzeit zu starten!
Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
