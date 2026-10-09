Krummhörn-Greetsiel: Licht, Wasser und Musik in Pewsum: Krummhörner Lichtertage starten

Zum Auftakt wird es am Montag, 19. Oktober, auf dem Marktplatz an der Manningaburg in Pewsum spektakulär: Mit „Flames of Water“ erwartet die Besucher von 19 bis 21.30 Uhr eine Licht- und Wassershow. Ein zehn Meter langes Wasserbecken bildet dabei die Grundlage für das Schauspiel. Bis zu 2500 Liter Wasser pro Minute können als Fontänen in die Höhe schießen und werden von farbenprächtigen Lichteffekten begleitet.
Für die musikalische Stimmung vor und nach der Licht- und Wassershow sorgt die sechsköpfige Band Van’t Siel aus Dornum. Unter dem Motto „Rock, Blues & Leidenschaft aus Ostfriesland“ bringt die Formation ehrlichen Sound, gefühlvollen Blues und kraftvollen Rock auf die Bühne. Das Repertoire reicht von Klassikern der Rolling Stones über Classic Rock im Stil von Tom Petty bis hin zu souligen Klängen à la Amy Winehouse. Damit will Van’t Siel ein breites Publikum und mehrere Generationen ansprechen.
Die Auftaktveranstaltung verbindet damit gleich drei Elemente: die historische Kulisse der Manningaburg, spektakuläre Wasser- und Lichtinszenierungen sowie handgemachte Live-Musik aus der Region.
Anschließend ziehen die Lichtertage durch die 19 Krummhörn Dörfer. Die von Derk Trei Veranstaltungstechnik inszenierten Illuminationen sind jeweils von 19.30 bis 22.30 Uhr zu sehen. Für die Lichtertage wurden die Orte in vier Touren aufgeteilt, deren Stationen jeweils geografisch nah beieinanderliegen und sich so bequem an einem Abend miteinander verbinden lassen.
Die einzelnen Stationen:
- 19. bis 21. Oktober: Woquard, Pewsum, Canum, Freepsum und Woltzeten
- 22. bis 24. Oktober: Rysum mit Kirche und Mühle, Loquard, Campen, Upleward und Hamswehrum
- 26. bis 28. Oktober: Grimersum, Eilsum, Jennelt mit reformierter Kirche und Baptistenkirche, Uttum und Visquard
- 30. Oktober bis 1. November: Greetsiel, Pilsum, Groothusen und Manslagt
Der Eintritt zu den Lichtertagen ist frei. Weitere Informationen zu den einzelnen Schauplätzen und Veranstaltungen gibt es unter www.greetsiel.de/...
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
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