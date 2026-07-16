Krummhörn-Greetsiel: Historische Ortsführung in Greetsiel: Mit Daje und Geeske auf Zeitreise durch Ostfriesland
Doris Voss schlüpft in die Rolle der Bäuerin "Daje von Horn "aus dem 18. Jahrhundert. Angelika Bolinius in die Rolle Ihrer Magd „Geeske“. Gemeinsam nehmen sie die Gäste mit auf eine lebendige Zeitreise durch das historische Greetsiel.
Dabei begrüßen Daje und Geeske die Teilnehmenden als Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg, die als Handelspartner das Dorf besuchen. Auf unterhaltsame und anschauliche Weise erzählt sie von den bewegten Zeiten der ostfriesischen Häuptlingsfamilien, von familiären Tragödien und den engen Verbindungen zur Geschichte Greetsiels. Die Führung vermittelt spannende Einblicke in das Leben hinter dem Deich und lässt die Vergangenheit des Fischerdorfes lebendig werden.
Zum Abschluss erwartet die Gäste eine traditionelle ostfriesische Teezeremonie mit Tee und Rosinenbrot, die bereits im Eintrittspreis enthalten ist. Insgesamt dauert die Veranstaltung einschließlich Teezeremonie rund zweieinhalb Stunden.
Treffpunkt für die Führung ist der alte Marktplatz beim Hotel Witthus in Greetsiel.
Die nächste Führung findet am Donnerstag, 23. Juli 2026, von 14 bis 16.30 Uhr statt.
Weitere Termine sind am 20. August, 3. September, 24. September, 1. Oktober und 15. Oktober, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr.
Der Eintritt beträgt 26 Euro inklusive Teezeremonie mit Tee und Rosinenbrot. Inhaber der NordseeCard zahlen 24,50 Euro.
Die Teilnahme ist ausschließlich mit einem gültigen Ticket möglich. Tickets sind im Ticket-Shop unter https://shop.greetsiel.de/article/152 sowie persönlich in der Tourist-Information Greetsiel, Zur Hauener Hooge 15, erhältlich. Eine Reservierung ist nicht möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Ticketbuchung empfohlen.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644
Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
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