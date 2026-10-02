Krummhörn-Greetsiel: Drachen, Zauberei und Lükko am Deich
Familien-Drachenfest lockt am Wochenende 17. und 18. Oktober nach Upleward – freier Eintritt und Programm für die ganze Familie
Wer zum Trockenstrand kommt, darf den Blick zunächst ruhig nach oben richten. Das Nordhorn Kite Team bringt große und fantasievoll gestaltete Drachen mit und will damit wieder für ein farbenprächtiges Schauspiel über dem Deich sorgen. Und auch wenn der Wind an der Nordseeküste einmal nicht kräftig genug pustet, gibt es etwas zu sehen: Die Drachenprofis haben fantasievolle Standfiguren im Gepäck, die auf dem Deich und davor für besondere Hingucker und Fotomotive sorgen.
Für die jüngsten Besucher wird der Ausflug nach Upleward ebenfalls nicht langweilig. Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel lädt zum Basteln ein. Fensterbild-Drachen, CD-Klangstäbe und Windspiele sowie Blätterwichtel und Waldwürmchen können gestaltet werden. Um 15 Uhr bekommt das Fest zudem Besuch von Lükko persönlich. Eine Hüpfburg und Popcorn gehören ebenfalls zum Programm. Bei Wiebke Ballonia entstehen aus Luftballons fantasievolle Figuren.
Auch auf der Bühne beziehungsweise mitten im Publikum ist einiges los. Am Samstag sorgt Oliver Jüchems mit Kinderliedern für Unterhaltung. Am Sonntag übernimmt Zauberer Tim Jantzen und will die Kinder mit seiner Zaubershow zum Staunen bringen.
Eine besondere Rolle spielen an beiden Tagen die „Puppets in Minutes“. Die Künstler treten als Walking Act auf und haben keine feste Bühne. Stattdessen bewegen sie sich über das Festgelände, mischen sich unter die Besucher und verbinden Figurentheater mit Musik, Kinderzauberei und Mitmachaktionen.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Nordseewurstwagen bietet Pommes, Gegrilltes und Getränke an. Am Samstag ist LEUKIN mit einer Typisierungsaktion und frisch gebackenen Waffeln vor Ort. Am Sonntag bietet der „Elternverein für krebskranke Kinder und ihre Familien in Ostfriesland und Umgebung e. V.“ Kaffee und Kuchen an. Außerdem gibt es an beiden Tagen einen Crêpes-Stand.
Anreise zum Trockenstrand:
Wer mit dem Auto nach Upleward kommt, kann den kostenpflichtigen Parkplatz direkt am Kiosk des Trockenstrands am Mollweg 1 nutzen. Wer kostenlos parken möchte, kann sein Auto an der Erbsenbinderei an der Erbsenbindereistraße abstellen. Von dort sind es rund einen Kilometer zu Fuß bis zum Deich und zum Trockenstrandgelände.
Das Familien-Drachenfest verbindet damit vieles, was einen Herbsttag an der Krummhörner Küste ausmacht: den Blick auf den Deich und das Meer, bunte Drachen am Himmel, Angebote für Kinder und Unterhaltung für die ganze Familie. Wer am 17. oder 18. Oktober einen Ausflug nach Upleward plant, kann sich auf ein buntes Programm bei freiem Eintritt freuen.
Familien-Drachenfest
17. und 18. Oktober 2026, jeweils 11 bis 17 Uhr
Trockenstrand Upleward, Mollweg 1, 26736 Krummhörn-Upleward
Eintritt frei
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
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