Krummhörn-Greetsiel: Aktiv entspannen beim Wellnesstag im Wohlfühlbad Koppke
„Aktiv-Relax-Tag“ verbindet Bewegung, Sauna und Genuss am Dienstag, 18.08.2026
Den Auftakt bildet eine gemeinsame Aqua-Fitness-Einheit, bei der die Teilnehmenden ihren Kreislauf in Schwung bringen, die Muskulatur stärken und neue Energie tanken können. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an sportlich Aktive. Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis im Wasser.
Anschließend laden abwechslungsreiche Sauna-Aufgüsse und wohltuende Wellnessmomente dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Kraft zu schöpfen. Die Kombination aus Aktivität und Erholung macht den Wellnesstag zu einer kleinen Auszeit für alle, die sich bewusst etwas Gutes tun möchten.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bistro Koppke hält leichte Snacks und kleine Stärkungen bereit, die den Wellnesstag kulinarisch abrunden.
Der Aktiv-Relax-Tag bietet die ideale Gelegenheit, Bewegung, Entspannung und Genuss in angenehmer Atmosphäre miteinander zu verbinden.
Veranstaltungsinformationen:
Was: Wellnesstag „Aktiv-Relax-Tag“
Wann: Dienstag, 18. August 2026, 17 bis 22 Uhr (Bad und Sauna geöffnet ab 11 Uhr)
Wo: Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenzauber Greetsiel, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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