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Krummhörn-Greetsiel: 12. Krummhörner Kirchturm-Tour 2026: Samstag, 05. September

(lifePR) (Krummhörn-Greetsiel, )
Mit dem Fahrrad die Krummhörn entdecken: Die rund 70 Kilometer lange Tour führt zu 21 historischen Kirchen in 19 Warfendörfern, die am Samstag von 8:00 bis 18:30 Uhr geöffnet sind und mit Musik, Führungen und weiteren Aktionen zum Besuch einladen. Die flache Route führt zudem vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Leuchtturm in Campen, historischen Windmühlen und Burgen. Start ist der Dorfplatz in Jennelt. An jeder Kirche können Stempel gesammelt werden. Wer alle 21 Stempel bis 18:30 Uhr gesammelt hat, erhält im Ziel an der Kirche in Jennelt die begehrte Urkunde. Ab 17:00 Uhr sorgt dort Oliver Jüchems mit Livemusik für einen stimmungsvollen Ausklang. Teilnahmegebühr: 5 € Erwachsene, 10 € Familien (bar am Start zu bezahlen). 

Start und Ziel:
Der Start ist „fließend“ zwischen 8.00 und 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Jennelt
Knyphausenstraße 5
26736 Krummhörn Jennelt

Weitere Infos: https://www.greetsiel.de/...

Wer die Krummhörner Kirchturm-Tour nicht am Veranstaltungstag fahren kann, hat die Möglichkeit, die Strecke jederzeit nachzufahren. Die Route ist bei Outdooractive zu finden unter: www.outdooractive.com.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte                
155.644                               
Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

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Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.