Kreativ-Workshop „Kleine Blütenzauberei“ im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus

Kreatives Blüten-Facepainting mit Trockenblumen & Glitzer

Einführung in eine Blüten-Maltechnik

Gestaltung einer eigenen Blüten-Postkarte

Teilnahme-Zertifikat für jedes Kind

Abschließendes florales Glitzertattoo

Montag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – „Komm spielen!“

Dienstag & Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – Basteltag

Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“ & 14:00 – 20:00 Uhr – Lükko-Tag

Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr – „Komm spielen!“

Samstag & Sonntag: 10:00 – 14:00 Uhr – „Komm spielen!“

Am Mittwoch, den 9. Juli sowie am 30. Juli 2025, verwandelt sich das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel in eine farbenfrohe Kreativwerkstatt. Von 10:00 bis 12:30 Uhr heißt es für Kinder ab 6 Jahren: Blütenzauber trifft Facepainting!Unter dem Motto „Kleine Blütenzauberei" gestalten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit den erfahrenen Künstlerinnen Anke und Kathy zauberhafte Blüten-Make-Ups aus Glitzer, Trockenblumen und leuchtenden Farben. Neben dem fantasievollen Schminken lernen die Kinder eine einfache Maltechnik für Blumenmotive und gestalten eine eigene Postkarte – ein ganz persönliches Erinnerungsstück an diesen besonderen Vormittag.Zum Abschluss erhalten alle Kinder ein liebevoll gestaltetes Zertifikat sowie ein funkelndes florales Glitzertattoo – ein glänzendes Andenken an ihren kreativen Einsatz.Der Workshop richtet sich an Kinder ab 6 Jahren, die Freude am Malen, Gestalten und Schminken haben. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind, ein Elternteil darf kostenlos zur Unterstützung dabei sein – und gerne mitmachen!Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung vorab ist erforderlich.Tickets sind online buchbar unter: https://shop.greetsiel.de/category/28 Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 0176 / 81784166 gerne zur Verfügung.Lükko-Leuchtturm-KinderhausZur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-GreetsielMittwoch, 9. Juli 2025, 10:00–12:30 UhrMittwoch, 30. Juli 2025, 10:00–12:30 UhrKommt vorbei und lasst euch von Blüten, Glitzer und Kreativität verzaubern – wir freuen uns auf euch!