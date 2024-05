Kneipp-Becken offiziell eröffnet

Bei bestem Wetter und sehr angenehmen Temperaturen trafen sich Kurdirektor Dr. Norbert Hemken sowie einige Mitglieder des KneippVereins Bad Zwischenahn am Kneipp-Becken beim Reha-Zentrum. Und wie es sich für eine offizielle Eröffnung gehört, zögerten die Beteiligten nicht lange, zogen sich Schuhe und Socken aus und gingen mutig in das doch recht kalte Wasser. Bei diesen Temperaturen allerdings eine willkommene Abkühlung. Mit dieser symbolischen Geste ist das Kneipp-Becken für die aktuelle Saison eröffnet.Das Ziel der Bad Zwischenahner Touristik und Kurbetriebsgesellschaft, die Beziehung zum Kneipp-Verein zu intensivieren, trägt auch in diesem Jahr wieder Früchte. Gemeinsame Veranstaltungen und ein breitgefächertes Kursprogramm warten auf alle Interessierte. Informationen dazu gab es an einem Infostand direkt am Kneippbecken. Für alle die nicht vor Ort waren, bietet sich aber jederzeit ein Besuch der Internetseite ( www.bad-zwischenahn.kneippverein.de ) oder der Tourist-Information an.Bildunterschrift: v.l. Kurdirektor Dr. Norbert Hemken, 1. Vorsitzende Kneipp-Verein Christa Nofal sowie Beirat Wolfgang Leffers ließen es sich nicht nehmen direkt ins Wasser zu gehen.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Adrian SchusterPressesprecherBad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn