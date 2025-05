Kneipp-Becken offiziell eröffnet

Die hohen Temperaturen vom Monatswechsel konnten zur offiziellen Eröffnung des Kneipp-Beckens beim Reha-Zentrum am Meer nicht erreicht werden. Dennoch trafen sich Mitglieder des Kneipp-Vereins Bad Zwischenahn sowie einige Interessierte am 3. Mai beim Kneipp-Becken. So gab es für einige Mutige, die sich in das kalte Wasser trauten, professionelle Hilfestellung und Einweisung durch Christa Nofal vom Kneipp-Verein. Wie macht man den Storchenschritt richtig? Darf ich die Beine nach Verlassen des Beckens sofort mit einem Handtuch abtrocknen? Diese und weitere wichtige Fragen wurden direkt vor Ort geklärt. Das Kneipp-Becken beim Reha-Zentrum am Meer ist kostenlos nutzbar. Wer lieber Unterstützung und Anleitung möchte, kann am 28. Juni beim Wassertreten mit Christa Nofal teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Seit mittlerweile einigen Jahren intensivieren die Bad Zwischenahner Touristik und Kurbetriebsgesellschaft die Beziehung zum Kneipp-Verein, was auch in diesem Jahr wieder Früchte getragen hat. Gemeinsame Veranstaltungen und ein breitgefächertes Kursprogramm warten auf alle Interessierte. Für alle, die nicht vor Ort waren, bietet sich jederzeit ein Besuch der Internetseite (www.badzwischenahn. kneipp-verein.de) oder der Tourist-Information an.





