Kino für die ganze Familie

Ein fauler Kater, der Lasagne liebt, pubertäres Gefühlschaos mit Witz, das geilste Märchen ever und die Rückkehr der Minions – das sind die Zutaten des diesjährigen Open Air Kinos am Meer. Von Montag bis Donnerstag zeigt der Tourismus-Service Norden-Norddeich aktuelle Blockbuster auf großer Freiluft-Leinwand.



Wenn gegen 22 Uhr die Dämmerung einsetzt, beginnen die Filmprojektoren in Norddeich zu flackern. Direkt am Meer, in einzigartiger Atmosphäre, laufen in der kommenden Woche vier Blockbuster im Open Air Kino am Meer. „Das ist schon ein besonderes Event“, freut sich Inka Lüchow vom Tourismus-Service Norden-Norddeich, die das Event gemeinsam mit der Agentur iventos organisiert.



Den Auftakt bildet am Montag der wohl faulste Kater der Welt. In „Garfield – eine extra Portion Abenteuer“ lernt er endlich seinen Vater, Straßenkater Vic, kennen. Mit ihm und seinem besten Kumpel Odie erlebt Garfield gleich allerlei Abenteuer, dabei macht er es sich doch eigentlich am liebsten zu Hause gemütlich. „Garfield – eine extra Portion Abenteuer“ ist ein großer Kinospaß für die ganze Familie.



Einen Tag später, am Dienstag, folgt der nächste Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“. Riley ist nun ein Teenager und ihre Gefühle bekommen Zuwachs. Kurzerhand übernehmen die pubertären Gefühle die Schaltzentrale in Rileys Gehirn und schieben Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel aufs Abstellgleis. Und schon beginnt ein spannender Wettlauf gegen die Zeit, bevor die Pubertät für zu viel Chaos in Rileys Gefühlswelt sorgen kann. „Ein großer Spaß für Jung und Alt, allerdings sollten die Kinder nicht zu klein sein, um der Handlung auch wirklich folgen zu können“, meint Inga Graber, Leiterin der Abteilung Marketing und Events beim Tourismus-Service Norden-Norddeich.



Film Nummer 3 nimmt die Zuschauer mit in die Welt von „Fack ju Göhte“. Eine der Hauptrollen der erfolgreichen Filmreihe ist Chantal. Und genau die gerät mit ihrer besten Freundin Zeynep durch einen Zauberspiegel in die Märchenwelt. Dort trifft sie auf alte Bekannte in völlig neuen Rollen. „Für Fans der Reihe ein absolutes Muss“, ist sich Inka Lüchow sicher. Für kleine Kinder sei der Film aber noch nichts.



Den Abschluss des Open Air Kinos am Meer bildet der Film „Ich – Einfach unverbesserlich 4“. Der Ex-Superschurke Gru lebt mittlerweile als glücklicher Familienvater. Als sein alter Widersacher Maxime Le Mal aus dem Gefängnis ausbricht, geht es für die Grus ins Zeugenschutzprogramm. Zeitgleich sorgen die Minions bei der Anti Verbrecher Liga für ordentlich Unruhe und natürlich für ganz viel Spaß.



„Die Filme starten immer bei Einbruch der Dunkelheit, meistens gegen 22 Uhr“, so Lüchow. Das Programm beginnt aber schon viel früher. Ab 13 Uhr sorgen Gastronomie, ein Circuszelt, Shows und Workshops für Kinder, eine Kinderdisco und jeweils ab 19 Uhr Livemusik für gute Unterhaltung auf dem Gelände. Auf der Bühne stehen Thielko Küll, Oliver Jüchems und Holger Aden. Am Freitagabend wird DJ Klaus Filmklassiker auflegen. Der Eintritt zum Programm ist frei, Tickets für die Filme kosten 10 Euro pro Person.



