KUULT setzen ein musikalisches Zeichen für Wilhelmshaven!

„Fallschirmvertrauen“-TourKUULT setzen ein musikalisches Zeichen für Wilhelmshaven!Mit ihrer neuen Hit-Single "Rock ´n´ Roll Lifestyle" zollen die Ruhrgebiets-Poprocker KUULT dem Kulturzentrum Pumpwerk und damit auch der Stadt Wilhelmshaven auf ganz besondere Weise Respekt: Das älteste Soziokulturelle Zentrum Niedersachsens, das Pumpwerk, wird in dem Song namentlich erwähnt – eine echte Auszeichnung! Ab Sekunde 20 der Single wird der Start einer fiktiven Tour im knallvollen Pumpwerk angekündigt und so der Rock ´n´ Roll Lifestyle gepriesen.Die Band würdigt damit die herzliche, professionelle und respektvolle Zusammenarbeit, die das Veranstaltungsteam im Pumpwerk Künstler*innen und Agenturen seit Jahren entgegenbringt. Diese Haltung hat bei KUULT einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und jetzt sogar den Weg in ihre Musik gefunden.Und es bleibt nicht nur bei Worten:Am 13.09.2025 kehren KUULT zurück nach Wilhelmshaven, um genau dort – im Pumpwerk – ihre neue Single mit einem mitreißenden Live-Konzert zu feiern! Ein Abend voller Emotionen, Energie und echter Wertschätzung steht bevor.Ein Abend, der die besondere Verbindung zwischen Band, Bühne und Stadt feiert. Nicht verpassen!