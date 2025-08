Juister votieren für das Bürgerbegehren

Am gestrigen Sonntag, dem 03.08.2025, fand eine Bürgerabstimmung im Rahmen eines Bürgerbegehrens statt. Ziel war es, dass die Juisterinnen und Juister darüber abstimmen sollten, ob in Zukunft der Personentransport auf der Insel Kfz-betrieben sein darf (mit Diesel, Benzin oder Storm).Es wurde wie folgt entschieden im Rahmen dieser Abstimmung:Die Mehrheit der an der Wahl beteiligten Juisterinnen und Juister haben gegen einen Kfz-betriebenen Personenverkehr auf der Insel gestimmt. Es wird daher auch in Zukunft keine Autos, Busse, Taxis oder Ähnliches zum Personentransport auf Juist geben. Das Bürgerbegehren war somit erfolgreich.Es wird keinen motorenbetriebenen Personenverkehr auf Juist geben. Es werden auch keine Wegebahn (auch „Bimmelbahn“ genannt) oder dergleichen angeschafft.Die Inselgemeinde, der Gemeinderat sowie verschiedene private Betriebe werden weiterhin zusammenarbeiten, um attraktive Angebote für die Mobilität auf der Insel zu erhalten, zu schaffen und zu verbessern. Auch wird alles getan, um die Mobilität unter diesen Bedingungen aufrechtzuerhalten und den Bedürfnissen anzupassen.Unabhängig von dieser Entscheidung ist und bleibt Juist eine Pferdeinsel. Weiterhin sollen Pferde überall im Ortsbild Teil der Insel sein. Der Frachtverkehr im Rahmen der Hafenspedition mit Kutschen und Lastenfahrrädern ist auf 10 Jahre durch einen Vertrag mit der Juister Genossenschaft gesichert.Zwei Juister Bürgerinnen brachten ein Bürgerbegehren auf den Weg, um einen Beschluss des Juister Gemeinderates anzufechten, der vorsieht, eine Wegebahn an Anbindung von Flugplatz zum Ort zu schaffen. Das Bürgerbegehren selbst geht allerdings weiter und fordert, komplett auf einen Kfz-betriebenen Personenverkehr auf der Insel zu verzichten.Juist ist eine 17 km lange Insel in der Nordsee. Die Insel ist autofrei. Der Transport von Menschen und Gütern auf der Insel wird mit Pferdekutschen und / oder Lastenfahrrädern abgedeckt. Juist ist über den Seeweg nur bei ausreichend hohem Wasserstand mit Schnellschiffen (Fahrtzeit: ca. 30 bis 45 Minuten) sowie mit der großen Inselfähre (Fahrtzeit: ca. 90 Minuten) zu erreichen. Abfahrtshafen ist Norden-Norddeich. Juist ist ebenfalls über den Luftweg von Emden oder Norden aus erreichbar.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855 E-Mail: pr@juist.de