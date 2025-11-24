Juist: Türchen für Türchen: Inselleben entdecken
Lebendiger Adventskalender auf Juist: Programm 2025
Lebendiger Adventskalender Juist 2025
Auch im Jahr 2025 werden zum wiederholten Male jeden Tag vom 01. bis 24.12. Menschen auf der Insel Juist ein Event anbieten. In jedem Jahr werden geliebte Events beibehalten und zugleich kommen auch in diesem Jahr neue Aktionen hinzu.
Die Teilnahme am Lebendigen Adventskalender ist in der Regel kostenfrei möglich.
Das sind die Aktionen im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders: (sieh bitte Anhang)
(Zur besseren Sichtbarkeit sind einige Highlights unterstrichen.)
Datum Aktion Veranstalter
Montag, 01.12. Adventskonzert mit Blasmusik am Leuchtturm Memmertfeuer NO.PO.NI.RE. AG
Dienstag, 02.12. Weihnachtsgeschichte mit Popcorn Kindertagesstätte Schwalbennest
Mittwoch, 03.12. Weihnachtliche Führung durchs Wäldchen Nationalpark-Ranger Markus Großewinkelmann
Donnerstag, 04.12. Adventliches Shopping Einzelhandelsverband Juist
Advents-Disco mit DJ Gordon Haus Seemannstreu
Freitag, 05.12. Lesung „Christfest der Vergangenheit“ Insellotsin
Samstag, 06.12. Nikolaus Der Nikolaus besucht Juist Heimatverein Juist e.V.
Offene Bootshalle Segelklub Juist e.V.
Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad
Sonntag, 07.12. 2. Advent Weihnachtsquiz Kurverwaltung Juist
Montag, 08.12. Tag der offenen Tür im Haus Siebje mit Auftritten der Juister Vereine Heimatverein Juist e.V.
Dienstag, 09.12. Adventsbasteln Interessengemeinschaft Loog
Mittwoch, 10.12. Weihnachtsparty mit DJ Gordon Frau Bolte
Donnerstag, 11.12. Auftritt des Juister Shanty Chors Landunter
Freitag, 12.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Aktion Sternenhimmel Juist PUR Juist, Insel- und Surfmode
Samstag, 13.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad
Sonntag, 14.12. 3. Advent Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Familiengottesdienst Ev. Kirche Juist
Montag, 15.12. Weihnachtliche Live-Musik mit Glühwein, Punsch und Gebäck Blockflötenorchester
Dienstag, 16.12. Sternstunden – Momente der Hoffnung Kath. Kirche
Mittwoch, 17.12. Weihnachtlicher Nachmittag mit Waffeln und Punsch Inselschule
Donnerstag, 18.12. Adventsstündchen mit Süppchen und Getränken Töwerfrauen
Freitag, 19.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Samstag, 20.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad
Sonntag, 21.12. 4. Advent Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist
Montag, 22.12. Weihnachtliches Bilderbuchkino für Kinder Kinner un Lü e.V.
Dienstag, 23.12. Weihnachtslesung mit Glühwein, Punsch und Keksen Kurverwaltung Juist
Mittwoch, 24.12. Heiligabend Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst für Familien mit Krippenspiel Ev. & kath. Kirche
Alle Informationen zum Lebendigen Adventskalender auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist juist.de: https://www.juist.de/erleben/winter/erlebnisse/weihnachten
>> Zu den Pressefotos
Über Juist:
Juist erstrahlt in der Adventszeit besonders stimmungsvoll: Zwischen Dünen, Sandstränden und der klaren Nordseeluft versprüht die Insel mit dem lebendigen Adventskalender Wärme, Gemeinschaft und vorweihnachtliche Freude. Jeden Abend öffnen sich neue Türchen bei lokalen Gastgebern, oder Vereinen, laden zu kleinen Überraschungen, Geschichten und musikalischen Momenten ein und machen die Insel zu einem Ort, an dem Winterzauber und Inselleben auf einzigartige Weise verschmelzen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de