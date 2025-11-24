Juist: Türchen für Türchen: Inselleben entdecken

Kontakt
Nichts los im Winter? Fehlanzeige! Jeden Tag vom 01. bis inkl. 24.12. wird auf Juist eine Aktion veranstaltet. Von Juistern für Juister und Gäste. Dieser Lebendige Adventskalender schenkt Gemeinschaft und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des Insellebens.

Lebendiger Adventskalender Juist 2025

Auch im Jahr 2025 werden zum wiederholten Male jeden Tag vom 01. bis 24.12. Menschen auf der Insel Juist ein Event anbieten. In jedem Jahr werden geliebte Events beibehalten und zugleich kommen auch in diesem Jahr neue Aktionen hinzu.

Die Teilnahme am Lebendigen Adventskalender ist in der Regel kostenfrei möglich.

Montag, 01.12. Adventskonzert mit Blasmusik am Leuchtturm Memmertfeuer NO.PO.NI.RE. AG

Dienstag, 02.12. Weihnachtsgeschichte mit Popcorn Kindertagesstätte Schwalbennest

Mittwoch, 03.12. Weihnachtliche Führung durchs Wäldchen Nationalpark-Ranger Markus Großewinkelmann

Donnerstag, 04.12. Adventliches Shopping Einzelhandelsverband Juist

Advents-Disco mit DJ Gordon Haus Seemannstreu

Freitag, 05.12. Lesung „Christfest der Vergangenheit“ Insellotsin

Samstag, 06.12. Nikolaus  Der Nikolaus besucht Juist Heimatverein Juist e.V.

Offene Bootshalle Segelklub Juist e.V.

Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad

Sonntag, 07.12. 2. Advent Weihnachtsquiz Kurverwaltung Juist

Montag, 08.12. Tag der offenen Tür im Haus Siebje mit Auftritten der Juister Vereine Heimatverein Juist e.V.

Dienstag, 09.12. Adventsbasteln Interessengemeinschaft Loog

Mittwoch, 10.12. Weihnachtsparty mit DJ Gordon Frau Bolte

Donnerstag, 11.12. Auftritt des Juister Shanty Chors Landunter

Freitag, 12.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Aktion Sternenhimmel Juist PUR Juist, Insel- und Surfmode

Samstag, 13.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad

Sonntag, 14.12. 3. Advent Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Familiengottesdienst Ev. Kirche Juist

Montag, 15.12. Weihnachtliche Live-Musik mit Glühwein, Punsch und Gebäck Blockflötenorchester

Dienstag, 16.12. Sternstunden – Momente der Hoffnung Kath. Kirche

Mittwoch, 17.12. Weihnachtlicher Nachmittag mit Waffeln und Punsch Inselschule

Donnerstag, 18.12. Adventsstündchen mit Süppchen und Getränken Töwerfrauen

Freitag, 19.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Samstag, 20.12. Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Weihnachtliches Lichter- & Discoschwimmen Meerwasser-Erlebnisbad

Sonntag, 21.12. 4. Advent Kleiner Winterzauber mit Live-Musik Kurverwaltung Juist

Montag, 22.12. Weihnachtliches Bilderbuchkino für Kinder Kinner un Lü e.V.

Dienstag, 23.12. Weihnachtslesung mit Glühwein, Punsch und Keksen Kurverwaltung Juist

Mittwoch, 24.12. Heiligabend Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst für Familien mit Krippenspiel Ev. & kath. Kirche

Über Juist: 

Juist erstrahlt in der Adventszeit besonders stimmungsvoll: Zwischen Dünen, Sandstränden und der klaren Nordseeluft versprüht die Insel mit dem lebendigen Adventskalender Wärme, Gemeinschaft und vorweihnachtliche Freude. Jeden Abend öffnen sich neue Türchen bei lokalen Gastgebern, oder Vereinen, laden zu kleinen Überraschungen, Geschichten und musikalischen Momenten ein und machen die Insel zu einem Ort, an dem Winterzauber und Inselleben auf einzigartige Weise verschmelzen.

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

