Juist: Resilienz stärken am Meer
Juist lädt zu Resilienztagen ein: Drei Tage für mehr innere Stärke, Gelassenheit und gesünderen Umgang mit Stress
Der Alltag ist für viele Menschen geprägt von Zeitdruck, hohen Erwartungen und ständig neuen Herausforderungen. Umso wichtiger wird die Fähigkeit, auch in belastenden Situationen handlungsfähig und ausgeglichen zu bleiben. Genau hier setzen die Resilienztage auf Juist an.
Was ist Resilienz?
Kursleiterinnen Wenke und Janina beschreiben Resilienz so: „Resilienz ist, wie man es schafft, mit den verschiedensten Belastungen so umzugehen, dass wir uns selbst dabei nicht verlieren. Resilienz ist innehalten, verstehen und ausprobieren. Dadurch kommen wir gestärkt zurück in den Alltag“.
Resilienz lehrt, dem Stress im Alltag und in Ausnahmesituationen anders zu begegnen. Dadurch wird es einfacher, in schwierigen Situationen den sprichwörtlichen „kühlen Kopf zu bewahren“.
Resilienztage 2026 auf Juist:
Die Resilienztage auf Juist stehen im Zeichen des Zusammenspiels von Kopf und Körper. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wir mit Stress umgehen, welche Spuren er in unserem Körper, unserem Denken und unseren Gewohnheiten hinterlässt – und wie wir daraus neue Kraft schöpfen können.
Gemeinsam mit erfahrenen Kursleitenden reflektieren die Teilnehmer ihre persönlichen Stressmuster, nehmen körperliche Belastungen bewusst wahr und tauschen sich über individuelle Erfahrungen aus. Durch gezielte Übungen, Gespräche und kreative Methoden entstehen neue Perspektiven und alltagstaugliche Lösungen, die nachhaltig wirken und auch nach den Resilienztagen ihren Platz im täglichen Leben finden.
Die Resilienztage finden von Montag, 26.10., bis inkl. Mittwoch, 28.10.2026, jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr im Haus des Kurgastes auf Juist statt. Die Teilnahme kostet 329 €.
Die Resilienztage richten sich an Menschen, die im Alltag häufig Druck verspüren, ihre Stressreaktionen besser verstehen und verändern möchten und Resilienz praktisch erlernen möchten.
Alle Informationen sowie die Anmeldung zu den Resilienztagen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/resilienztage-auf-juist
Über Juist:
Die autofreie Nordseeinsel Juist bietet ideale Voraussetzungen für Seminare rund um Gesundheit und persönliche Entwicklung. Weite Strände, das Rauschen der Nordsee und das entschleunigte Inselleben schaffen einen Rahmen, in dem Abstand zum Alltag möglich wird. Mit zahlreichen Gesundheits- und Präventionsangeboten hat sich Juist in den vergangenen Jahren als Ort für Erholung, Achtsamkeit und mentale Gesundheit etabliert.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
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