Juist: Rekordverdächtige Zahlen
Anmeldungen für den digitalen Juister Adventskalender sprechen für sich
Teilnehmer erhalten jeden Tag eine E-Mail zum täglichen Türchen. Dieses Türchen besteht aus einer Geschichte mit einer passenden Frage. Wird die Frage richtig beantwortet, erhält der Teilnehmer die Chance auf einen von zwei täglichen Gewinnen. Wird an jedem Tag mitgespielt, öffnen sich zwei Bonus-Türchen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.
Juister Betriebe haben die täglichen Gewinne gesponsert: Von handgemachten Produkten bis zu Kurzurlauben sind die unterschiedlichsten Gewinne dabei.
Bereits jetzt sind über 13.000 Teilnehmer angemeldet (Stand: 17.11.2025, 12:00 Uhr). Ein Rekordwert der letzten 5 Jahre seit erstmaligem Erscheinen des digitalen Juister Adventskalenders.
„Mit dem digitalen Adventskalender möchten wir die besondere Juist-Stimmung in die Wohnzimmer unserer Gäste bringen“, so Julia Findeisen von der Kurverwaltung Juist, die den digitalen Juister Adventskalender gestaltet. „Es ist eine schöne Möglichkeit, die Insel in der Adventszeit zu erleben, auch wenn man nicht vor Ort sein kann.“
Über Juist:
Juist verzaubert auch im Winter mit seiner einzigartigen Ruhe, endlosen Stränden und der klaren Nordseeluft. Die Insel lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, Spaziergänge in der Natur zu genießen und die besondere Atmosphäre zwischen Dünen und Meer bewusst wahrzunehmen – ideal, um Entschleunigung, Inspiration und kleine Inselmomente in vollen Zügen zu erleben.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de