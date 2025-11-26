Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043719

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Juist: Rekordverdächtige Zahlen

Anmeldungen für den digitalen Juister Adventskalender sprechen für sich

(lifePR) (Juist, )
Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit präsentiert die Nordseeinsel Juist den digitalen Adventskalender, der die festliche Stimmung der Insel direkt ins E-Mail-Postfach der Teilnehmer bringt. Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich kleine Überraschungen, Geschichten, Beiträge und spannende Einblicke in das Leben und die Traditionen der Insel. Der digitale Juister Adventskalender ist damit ideal für alle Menschen, die sich auch im Winter ihre Portion Juist wünschen.

Teilnehmer erhalten jeden Tag eine E-Mail zum täglichen Türchen. Dieses Türchen besteht aus einer Geschichte mit einer passenden Frage. Wird die Frage richtig beantwortet, erhält der Teilnehmer die Chance auf einen von zwei täglichen Gewinnen. Wird an jedem Tag mitgespielt, öffnen sich zwei Bonus-Türchen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag.

Juister Betriebe haben die täglichen Gewinne gesponsert: Von handgemachten Produkten bis zu Kurzurlauben sind die unterschiedlichsten Gewinne dabei.

Bereits jetzt sind über 13.000 Teilnehmer angemeldet (Stand: 17.11.2025, 12:00 Uhr). Ein Rekordwert der letzten 5 Jahre seit erstmaligem Erscheinen des digitalen Juister Adventskalenders.

„Mit dem digitalen Adventskalender möchten wir die besondere Juist-Stimmung in die Wohnzimmer unserer Gäste bringen“, so Julia Findeisen von der Kurverwaltung Juist, die den digitalen Juister Adventskalender gestaltet. „Es ist eine schöne Möglichkeit, die Insel in der Adventszeit zu erleben, auch wenn man nicht vor Ort sein kann.“

Über Juist: 

Juist verzaubert auch im Winter mit seiner einzigartigen Ruhe, endlosen Stränden und der klaren Nordseeluft. Die Insel lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen, Spaziergänge in der Natur zu genießen und die besondere Atmosphäre zwischen Dünen und Meer bewusst wahrzunehmen – ideal, um Entschleunigung, Inspiration und kleine Inselmomente in vollen Zügen zu erleben.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 

Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.