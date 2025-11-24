Kontakt
Juist: Maritime Momente malerisch einfangen

Kreativ sein zwischen Dünen und Meer – Malkurse auf Juist

Die Nordseeinsel Juist lädt Kunstbegeisterte in diesem Winter und Frühjahr zu inspirierenden Malkursen ein. Unter Anleitung erfahrener Künstler können Teilnehmer die einzigartige Atmosphäre der Insel einfangen.

Die Kurse richten sich sowohl an Anfänger und Fortgeschrittene und kombinieren praxisnahes Zeichnen und Malen mit der Ruhe und Inspiration der Insel. Dabei stehen Landschaften, Naturdetails, maritime Motive und kreative Experimente im Vordergrund. Die Teilnehmer lernen unterschiedliche Techniken kennen, können eigene Ideen umsetzen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

„Juist ist ein Ort, der Kreativität auf ganz besondere Weise entfacht“, erklärt eine der Kursleiterinnen. „Die Weite der Insel, das Licht, das Meer: Das alles inspiriert.“

Malkurse 2026 auf Juist:

Aquarellmalkurs mit Fokus auf Juister Motive

Kurs 1: Mittwoch, 11.03., bis Freitag, 13.03.2026 | Kurs 2: Sonntag, 15.03., bis Dienstag, 17.03.2026 | im Inselmuseum im Loog

Alle Informationen:

https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/aquarellmalkurs-juister-inselimpressionen

Kreativworkshop „Rezepte sketchen“:  ohne Vorkenntnisse als kreatives Geschenk oder illustrierte Anleitung Bildchen erstellen

Freitag, 13.03.2026 im Haus des Kurgastes

Alle Informationen und Ticketbuchung:

 https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-rezepte-sketchen

Kreativworkshop „Easy Aquarelle“: als Kurs für die ganze Familien geeignet, um mit Stiften und Pinseln niedrigschwellig das Aquarellieren kennenzulernen

Samstag, 14.03.2026 im Haus des Kurgastes

Alle Informationen und Ticketbuchung:

https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-easy-aquarelle

Kreativworkshop „Malen mit Schrift“ lehrt, Schrift durch klug platzierte Sketchnotes-Elemente und Symbole zu kleinen Kunstwerken zu machen

Samstag, 14.03.2026 im Haus des Kurgastes

Alle Informationen und Ticketbuchung:

 https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-malen-mit-schrift

Kreativworkshop „Sketchnotes“ zeigt, bildhafte Symbole für Grußkarten und Bilder zu erstellen, um Informationen besser zu visualisieren

Sonntag, 15.03.2026 im Haus des Kurgastes

Alle Informationen und Ticketbuchung:

https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-sketchnotes

Zeichenkurs im Inselmuseum mit Fokus auf Inselimpressionen ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet

Kurs 1: Donnerstag, 30.04., & Samstag, 02.05. | Kurs 2: Donnerstag, 07.05., & Samdtag, 09.05.2026 | Inselmuseum im Loog

Alle Informationen und Ticketbuchung:

https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/zeichenkurs-juister-inselskizzen-mit-elke-bokermann

Die Malkurse finden regelmäßig in kleinen Gruppen statt, um individuelle Betreuung und eine entspannte Atmosphäre zu gewährleisten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Weitere Informationen zu Terminen, Kursinhalten und Preisen stehen ebenfalls online bereit.

Über Juist: 

Juist, die autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel, verzaubert mit endlosen Stränden, frischer Meeresluft und unberührter Natur. Die Weite der Insel, das sanfte Rauschen der Wellen und die besondere Lichtstimmung machen Juist zu einem Ort der Ruhe und Inspiration. Damit eignet sich die Insel für kreative Auszeiten, persönliche Entdeckungen und künstlerisches Schaffen. 

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 

Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

