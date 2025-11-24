Juist: Maritime Momente malerisch einfangen
Kreativ sein zwischen Dünen und Meer – Malkurse auf Juist
Die Kurse richten sich sowohl an Anfänger und Fortgeschrittene und kombinieren praxisnahes Zeichnen und Malen mit der Ruhe und Inspiration der Insel. Dabei stehen Landschaften, Naturdetails, maritime Motive und kreative Experimente im Vordergrund. Die Teilnehmer lernen unterschiedliche Techniken kennen, können eigene Ideen umsetzen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.
„Juist ist ein Ort, der Kreativität auf ganz besondere Weise entfacht“, erklärt eine der Kursleiterinnen. „Die Weite der Insel, das Licht, das Meer: Das alles inspiriert.“
Malkurse 2026 auf Juist:
Aquarellmalkurs mit Fokus auf Juister Motive
Kurs 1: Mittwoch, 11.03., bis Freitag, 13.03.2026 | Kurs 2: Sonntag, 15.03., bis Dienstag, 17.03.2026 | im Inselmuseum im Loog
Alle Informationen:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/aquarellmalkurs-juister-inselimpressionen
Kreativworkshop „Rezepte sketchen“: ohne Vorkenntnisse als kreatives Geschenk oder illustrierte Anleitung Bildchen erstellen
Freitag, 13.03.2026 im Haus des Kurgastes
Alle Informationen und Ticketbuchung:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-rezepte-sketchen
Kreativworkshop „Easy Aquarelle“: als Kurs für die ganze Familien geeignet, um mit Stiften und Pinseln niedrigschwellig das Aquarellieren kennenzulernen
Samstag, 14.03.2026 im Haus des Kurgastes
Alle Informationen und Ticketbuchung:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-easy-aquarelle
Kreativworkshop „Malen mit Schrift“ lehrt, Schrift durch klug platzierte Sketchnotes-Elemente und Symbole zu kleinen Kunstwerken zu machen
Samstag, 14.03.2026 im Haus des Kurgastes
Alle Informationen und Ticketbuchung:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-malen-mit-schrift
Kreativworkshop „Sketchnotes“ zeigt, bildhafte Symbole für Grußkarten und Bilder zu erstellen, um Informationen besser zu visualisieren
Sonntag, 15.03.2026 im Haus des Kurgastes
Alle Informationen und Ticketbuchung:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/kreativworkshop-sketchnotes
Zeichenkurs im Inselmuseum mit Fokus auf Inselimpressionen ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet
Kurs 1: Donnerstag, 30.04., & Samstag, 02.05. | Kurs 2: Donnerstag, 07.05., & Samdtag, 09.05.2026 | Inselmuseum im Loog
Alle Informationen und Ticketbuchung:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/zeichenkurs-juister-inselskizzen-mit-elke-bokermann
Die Malkurse finden regelmäßig in kleinen Gruppen statt, um individuelle Betreuung und eine entspannte Atmosphäre zu gewährleisten. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Weitere Informationen zu Terminen, Kursinhalten und Preisen stehen ebenfalls online bereit.
Über Juist:
Juist, die autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel, verzaubert mit endlosen Stränden, frischer Meeresluft und unberührter Natur. Die Weite der Insel, das sanfte Rauschen der Wellen und die besondere Lichtstimmung machen Juist zu einem Ort der Ruhe und Inspiration. Damit eignet sich die Insel für kreative Auszeiten, persönliche Entdeckungen und künstlerisches Schaffen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
