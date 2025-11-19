Juist: Insel der Inspiration: Wenn die Muse aus dem Alltag erwächst
Wie entstehen eigentlich Bücher? Autorin und Juisterin Frauke Rose erzählt von ihrem Schreibprozess
„Geschichteninsel“ – Vom Schreiben und Wirken auf Juist
Frauke Rose ist Autorin von zwei Backbüchern und zwei Kinderbüchern, die alle aus ihrem Alltag auf Juist heraus entstanden. Während die Backbücher aus ihrer Liebe zum Kuchenbacken und ihren Erfahrungen in der Familiengastronomie entstanden, greifen ihre Kinderbücher typische Juister Besonderheiten auf (wie die Inselbahn oder die von Pferden gezogene Müllkutsche) und machen sie für Kinder lebendig.
Ihre Arbeit als Autorin und Unternehmerin zeigt, wie eng Alltag, Inspiration und das Erzählen von Geschichten für sie miteinander verwoben sind – und wie Juist die Inspiration selbst in den alltäglichen Dingen erweckt.
„Seezeichen“ – Geschichten von der Insel Juist und dem Meer
Das Online-Magazin „Seezeichen“ von Juist ist ein digitales Zuhause für Geschichten, die das Leben auf der Nordseeinsel Juist in seiner ganzen Tiefe widerspiegeln. Herausgegeben von der Kurverwaltung Juist, bietet das Magazin einen persönlichen Blick auf das Inselleben, die Natur und die Menschen, die diese besondere Insel prägen.
Monatlich erscheinen neue Beiträge zu Themen wie „Atmen“, „Freundschaft“, „Licht“ und „Horizont“, die die Leser dazu einladen, in die vielfältigen Facetten von Juist einzutauchen. Ob es um die stille Schönheit des Nebels geht, um die Magie des Sonnenaufgangs oder um die Geschichten von Freundschaften, die über Jahre hinweg gewachsen sind – „Seezeichen“ erzählt von den kleinen und großen Momenten, die das Leben auf der Insel ausmachen.
Die Artikel sind auf der Website zu lesen: https://seezeichen.juist.de/
Über Juist:
Juist, das „Töwerland“ (Zauberland), verzaubert mit endlosen Sandstränden, frischer Nordseeluft und unberührter Natur. Die Insel bietet einen Rückzugsort voller Ruhe und Inspiration, an dem man Sonnenaufgänge, das Rauschen der Wellen und besondere Begegnungen bewusst erleben kann. Historische Orte, kulturelle Angebote und kleine Geschichten aus dem Alltag machen Juist zu einem Ort, an dem Natur, Mensch und Kreativität aufeinandertreffen und genau dieses besondere Inselgefühl fängt das Online-Magazin „Seezeichen“ ein.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
