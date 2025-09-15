Juist: Fliegende Gäste auf Zwischenstopp: Juist begrüßt Zugvögel
Zugvogeltage 2025 auf Juist: Eine Woche voller Erlebnisse, Fachwissen und Flugkunst im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer
Zugvogeltage 2025:
2025 finden die 17. Zugvogeltage statt. Zeitglich werden an der Nordseeküste von Dollart bis Unterelbe auf dem Festland sowie auf den Nordseeinseln verschiedenste Events rund um Zugvögel veranstaltet. Das Titeltier der diesjährigen Zugvogeltage im Nationalpark Wattenmeer ist die Sturmmöwe, die mit ihren ca. 60.000 Exemplaren zu den häufigsten Arten der durchziehenden Vögel gehört, die Station im Wattenmeer machen. Zugvögel machen sich im Herbst auf den Weg vom Norden in den wärmeren Süden, wo sie überwintern. Im Wattenmeer machen diese Zugvögel scharenweise Halt, um sich zu stärken vor der langen Reise gen Afrika. Während der Zeit der Zugvogeltage sind die Chancen mitunter am höchsten, die beeindruckenden Vogelschwärme zu erleben.
Programm der Zugvogeltage 2025 auf Juist:
Samstag, 11.10.
14:00 Uhr – Vogelbeobachtung im Westen der Insel: „Was guckst du?“
Sonntag, 12.10.
14:00 Uhr – Vortrag: „In Ruhe ziehen lassen – Was der Vogelzug und die ostfriesische Teezeremonie gemeinsam haben“
Montag, 13.10.
14:00 Uhr – Vogelkundliche Führung im Osten der Insel: „Der Juister Osten hat viel zu bieten“
19:00 Uhr – Führung: „Nachts im Nationalpark“
Dienstag, 14.10.
16:00 Uhr – Kinder-Mitmach-Theater: „Afrika mit Rückflugticket“
16:00 Uhr – Vogelbeobachtung für Anfänger: „Ja, wo sitzen sie denn?“
19:00 Uhr – Vortrag mit Drei-Gänge-Menü: „Die mit dem Wind spielt“
Mittwoch, 15.10.
11:00 Uhr: Ranger-Sprechstunde mit dem Juister Nationalpark-Ranger Markus Großewinkelmann
15:00 Uhr: Basteln für Kinder: „Wir basteln Zugvogellaternen“
Donnerstag, 16.10.
09:30 Uhr: Führung: „Mit dem Nationalpark-Ranger zum Rastplatz Billriff“
10:00 Uhr: Basteln für Kinder: „Wir basteln Zugvogellaternen“
Freitag, 17.10.
09:00 Uhr: Vogelbeobachtung im Westen der Insel: „Im Gänsemarsch voran!“
10:30 Uhr: Challenge für Familien: „Wettstreit der Zugvögel“
19:30 Uhr: Laternenumzug für die ganze Familie: „Von Nord nach Süd – auf den Spuren unserer Zugvögel“
Samstag, 18.10.
08:00 Uhr: Vogelbeobachtung mit anschließendem Frühstück: „Der frühe Vogel fängt den … Pfannkuchen“
Alle Informationen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/wattenmeer/zugvogeltage-auf-juist
Über Juist:
Juist ist eine autofreie und gezeitenabhängige Insel mitten im Nationalpark Wattenmeer. Die ca. 17 km lange, aber nur etwa 500 m breite Insel bietet Tieren im Allgemeinen und Zugvögeln im Besonderen große Landstriche, in denen sie ungestört und in aller Ruhe brüten, nisten und Kraft tanken können. Die Juister Natur gehört zu großen Teilen als Ruhezone und Zwischenzone zum Nationalpark und ist daher besonders geschützt. Auf Juist erleben Gäste Flora und Fauna hautnah.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
