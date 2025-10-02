Juist: Ende der Badesaison am 15. Oktober
Sicherheit hat Vorrang: Strandkörbe, Anlagen und Rettungstürme werden abgebaut | Juist bereitet den Strand auf die Winterzeit vor
Vom Sommerstrand zur Winterruhe
Bereits im Laufe der Nachsaison werden Strandkörbe in die Winterhalle gebracht, Spielplätze, Sportanlagen und Container abgebaut sowie die Dielenwege und Handläufe größtenteils entfernt. Auch die Häuschen der Strandkorbvermieter, die Strandbar und die Kitesurfschule gehen in die Winterpause. Die Rettungstürme und Stationen werden ebenfalls abgebaut, da die offizielle Badeaufsicht endet.
Parallel dazu verschwinden Bänke, Mülleimer, Strandduschen und Fußduschen, die vor Frost geschützt werden müssen. Teilweise werden auch öffentliche Toiletten an der Strandpromenade geschlossen, um Schäden durch Kälte zu vermeiden.
Über Juist:
Die nur ca. 500 m breite, aber 17 km lange Nordseeinsel Juist lebt in enger Verbindung mit dem Rhythmus der Gezeiten und den Kräften des Meeres. Während die Sommermonate durch lebendiges Strandleben geprägt sind, zeigt sich die Insel im Winter von ihrer ruhigen und ursprünglichen Seite. Gerade diese Gegensätze machen Juist zu einem besonderen Ort: Hier bestimmen Natur und Jahreszeiten den Ablauf, und genau das schätzen viele Gäste, die immer wieder zurückkehren. Diese enge Beziehung zur Natur bedeutet aber auch, dass sich die Insel Juist in ihren Abläufen den Regeln der Natur unterwerfen muss und so unter anderem zu Ostern der Strand mit verschiedenen Annehmlichkeiten nach und nach aufgebaut und zum Anfang des Herbstes der Strand mit seiner Infrastruktur wieder abgebaut werden muss.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist
www.juist.de