Juist: Auf Tuchfühlung mit den Rettern

Der Sommer 2026 auf Juist steht ganz im Zeichen der Einsatzkräfte: Mit dem „Tag der Retter“ sowie mehreren Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr erhalten Besucher einen direkten Einblick in die Arbeit von Freiwilliger Feuerwehr und Seenotrettung.
Die Veranstaltungen bieten nicht nur Unterhaltung, sondern vor allem Hintergründe in die wichtige Arbeit der Einsatzkräfte auf einer Insel wie Juist. Freiwillige Feuerwehr und Seenotretter leisten hier unter besonderen Bedingungen tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für Sicherheit und Versorgung von Gästen und Insulanern.
Tag der Retter – Hafenfest am 08.08.2026
Am Samstag, den 08. August 2026, lädt das große Hafenfest „Tag der Retter“ von 14:00 bis 22:00 Uhr an den Hafen ein. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Juist und den Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wird ein vielseitiges Programm geboten.
Besucher erwartet unter anderem:
- Fahrzeug- und Geräteschauen
- Einblicke in Rettungstechnik und Einsatzfahrzeug
- Getränkeverkauf und Live-Grill
- Abendliches Konzert als Abschlussprogramm
Alle Informationen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/feuerwehrfest-tag-der-retter
Tage der offenen Tür bei der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Juist öffnet zudem am Freitag., 24.07.2026, und am Freitag, 21.08.2026, jeweils von 17:30 – 20:30 Uhr ihre Türen im erst kürzlich offiziell eröffneten Feuerwehrhaus in der Carl-Stegmann-Straße 2, zwischen Deich und Ort.
Auch hier steht ein abwechslungsreiches Programm bereit:
- Getränke und Grillangebote
- Fahrzeug- und Geräteschau
- Präsentationen der Einsatztechnik
- Auftritt des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Juist
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Über Juist:
Juist ist eine autofreie Nordseeinsel, auf der Einsatzkräfte eine besonders zentrale Rolle spielen. Durch die Insellage, das maritime Klima und die Abhängigkeit von Gezeiten ist schnelle und koordinierte Hilfe im Ernstfall entscheidend. Veranstaltungen wie der „Tag der Retter“ und „Ein Abend bei der Freiwilligen Feuerwehr Juist“ machen diese oft im Hintergrund arbeitenden Strukturen sichtbar und stärken zugleich das Bewusstsein für Gemeinschaft, Sicherheit und ehrenamtliches Engagement auf der Insel.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
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