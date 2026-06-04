Juist: 17 km Insel und drei Tage Partystimmung
Eine schwimmende Bühne, Stelzenläufer, Musik und Sonnenschein: Das Juistival 2026 begeistert Gäste und Insulaner gleichermaßen
Die Organisatoren sind rundum zufrieden, haben sie doch ein Festival auf die Beine gestellt, von dem die Gäste noch lange schwelgen werden.
So urteilt Veranstaltungsleiter Thomas Vodde von der Kurverwaltung Juist: „Die Menschen haben auf dem Kurplatz gefeiert, gelacht und eine gute Zeit gehabt – Was sollten wir uns mehr wünschen?“
Die Organisatoren der Agentur iventos und der Kurverwaltung Juist danken allen Sponsoren und Unterstützern sowie Helfern, ohne deren Einsatz das Juisitval nicht möglich gewesen wäre.
Das Wetter meinte es gut mit Besuchern und Veranstaltern – zumindest am ersten Festivaltag, bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen mit ein bisschen Nordseewind. Am zweiten und dritten Festivaltag ließ das Wetter etwas zu wünschen übrig, doch Regen und Wind zum Trotz wurde ordentlich gefeiert.
Weitere gute Nachrichten sind zu verkünden: Das Juistival wird in den nächsten zwei Jahren erneut stattfinden, jeweils wieder drei Tage lang ab Christi Himmelfahrt. Die Agentur iventos und die Kurverwaltung freuen sich darauf, 2027 und 2028 wieder das Juistival gemeinsam umzusetzen.
Das sind die Termine des Juistival in den nächsten zwei Jahren:
2027: Donnerstag, 06.05., bis inkl. Samstag, 08.05.2027
2028: Donnerstag, 25.05., bis inkl. Samstag, 27.05.2028
Highlights des Juistivals 2026:
Einige der unbestreitbaren Highlights des Juistivals 2026 waren:
· Eröffnung des Juistival mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Juist, bei dem alle Zuhörer den All-Time-Hit „Sweet Caroline“ aus vollem Halse mitsangen
· Auftritt der Band „Kuult“, die langjährige Publikumslieblinge aus Zeiten des Vorgänger-Events, Juister Musikfestival, sind
· Auftritt des Juister Shanty-Chors mit Liedern, die von Meerweh erzählen
· Latin-Salsa-Party, die für schwingende Hüften und laute Lacher sorgte
· Abschlusskonzert mit „The New Hornets“, die den gesamten Kurplatz zum Tanzen brachten – inklusive der Zuschauer auf den Balkonen ihrer jeweiligen Unterkünfte rund um den Kurplatz
Programm des Juistivals 2026:
Beim Juistival aber ging es nicht nur um Musik (Konzerte von mittags bis spät in die Nacht auf dem Kurplatz mitten im Ort sowie in verschiedenen Bars der Insel), denn auch das vielfältige Kinderprogramm unter freiem Himmel und das Rahmenprogramm aus Kleinkunst mit Stelzenläufern begeisterte. So ist das Juistival nicht nur ein Musikfestival, sondern ein Erlebnis für alle Sinne und vor allem für die ganze Familie.
Das ist das Juistival:
Das Juistival ist ein Open-Air-Musikfestival auf der Nordseeinsel Juist, das seit 2025 jährlich drei Tage lang am Christi Himmelfahrt / Vatertag stattfindet. Das Juistival ist für die Besucher kostenfrei dank des Einsatzes aller Kooperationspartner und Sponsoren sowie Unterstützer.
Vor dem Juistival fand knapp 30 Jahre lang das ursprüngliche Juister Musikfestival statt, das 2024 leider zum letzten Mal veranstaltet wurde. So wurde das Juistival als Nachfolger-Event eingeführt.
Über Juist:
Die Nordseeinsel Juist ist autofrei und gezeitenabhängig: Diese beiden Faktoren machen die 17 km lange, aber nur ca. 500 m breite Insel zu einem ganz besonderen Fleckchen Erde in der schnelllebigen Zeit: Auf dem „Töwerland“ (deutsch: „Zauberland“) ticken die Uhren langsamer. Man ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche unterwegs und Stress kennt man auf dem Eiland nicht. Das ganze Jahr über werden auf Juist verschiedenste Event-Formate organisiert, die zumeist kostenfrei als Leistung des Gästebeitrags angeboten werden können. Das Juistival gehört zu den Highlights im Veranstaltungskalender und lockt Gäste aus der ganzen Nation auf die Insel Juist.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist
www.juist.de