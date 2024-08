Jubiläum! 10. Krummhörner Kirchturm-Tour am Samstag, dem 7. September 2024 ab 8 Uhr

In diesem Jahr öffnen in allen 19 Krummhörner Dörfern zu dieser Jubiläumsveranstaltung die 21 Kirchengemeinden wieder ihre Pforten und verteilen Stempel, Stückchen Kuchen und stimmige Orgelklänge.Zwischen 8 und 10.30 Uhr ist der fließende Start auf dem Dorfplatz in Jennelt von dieser einzigartigen Radtour. Am Ortsrand befindet sich auch ein Pkw-Parkplatz für Radfahrer, die mit dem Auto anreisen. Dann geht es ca. 70 km mit dem Rad im eigenen Tempo durch die 19 Krummhörner Warfendörfer zu den 21 Kirchengemeinden in der Ferienregion Krummhörn-Greetsiel. Wer nicht die komplette Tour mitfahren möchte, ist als Teilstreckenfahrer natürlich ebenfalls herzlich willkommen! Die neue Radwe­ge-beschilderung des Knotenpunktsystems hilft dabei zur Orientierung.Auf dieser beeindruckenden Radtour geht es durch die schöne Krummhörner Landschaft an der ostfriesischen Nordseeküste von Dorf zu Dorf. Die Kirchen liegen wie Perlen an Ihrer Fahrradroute und sind gleichzeitig die Gastgeber für diesen Tag. Viele Kirchen sind einzigartige Baudenkmale und beheimaten u. a. weltberühmte Orgeln. Sie sind die attraktiven Ziele eines Weges, der durch die beschau­lichen Marschen-Landschaften entlang unserer 18 his­torischen Warfendörfer und dem Fischerdorf Greetsiel führt. Es geht u.a. vorbei an Deutschlands erster „Murmel-Arena“ in Uttum, den Leuchttürmen in Campen und Pilsum, den Häuptlingsburgen in Pewsum und in Groothusen und zu den typischen Backstein-Kirchen mit den jahrhundertealten und imposanten Orgeln, den Mühlen in Greetsiel, Pewsum und Rysum, interessanten Museen, durch das Fischerdorf Greetsiel, entlang des UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer und vielem mehr!Organisiert wird diese Tour von der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel in Zusammenarbeit mit den Krummhörner Kirchengemeinden, die auch gleichzeitig Gastgeber in den einzelnen Dörfern sind. Hier werden die Teilnehmer mit allerlei Überraschungen und Leckereien versorgt - Musikdarbietungen fürs Ohr, Turmbesichtigungen fürs Auge und kulinarische Leckereien für Mund und Gaumen sorgen bei den Radfahrern für Genuss mit allen Sinnen und es kommt zu vielen Begegnungen zwischen Einheimischen und Gästen. Immer mehr Radliebhaber erfah­ren die Tour mit E-Bikes – damit ist die Fahrt beque­mer, wenn der Wind mal von der falschen Seite weht. Den passenden Strom dafür gibt es an vielen Kirchen gratis aus der Steckdose.Der Pastor von Jennelt und Mitorganisator der Kirchturm-Tour Siek Postma freut sich über die überaus gute Zusammenarbeit zwischen dem Krummhörner Orgelfrühling, den 21 Kirchengemeinden und der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel. „Diese einzigartige Fahrradtour ist von jedermann zu schaffen und stellt ein ganz besonderes touristisches Angebot dar“, so Benjamin Buserath, Geschäftsführer der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel. Schirmherrin der Kirchturm-Tour ist auch in diesem Jahr die Bürgermeisterin der Gemeinde Krummhörn, Hilke Looden. Die Krummhörner Kirchturm-Tour ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein wunderschönes Erlebnis. Die abwechslungsreiche Strecke, die freundlichen Menschen, die vielen Gespräche und die beeindruckenden Kirchen machen diesen Tag zu etwas ganz Besonderem.Start, Rundkurs, Ziel:Start und Ziel ist das Dorf Jennelt in der Gemeinde Krummhörn. Hier erhalten die Teilnehmer ihre Starterkarte und den Streckenplan. Ist die Starterkarte zum Schluss mit 21 Stempelabdrücken aus 21 Kirchengemeinden versehen, erhält der Teilnehmer am Zielort Jennelt die begehrte Teilnehmer-Urkunde. Die Kirchen sind ab morgens und bis 18.30 Uhr geöffnet! Zum Ausklang ab 17.00 Uhr erwartet die Teilnehmer und alle weiteren interessierten Gäste bei freiem Eintritt Live-Musik der Irish Folkband „OHRwurm“ auf dem Jennelter Dorfplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!Anmeldung:Für die reibungslose Planung bitten wir alle, die an der Tour teilnehmen möchten, sich im Voraus per E-Mail an moin@greetsiel.de anzumelden. Dies erleichtert unsere Planungen für den Tag. Spontan Entschlossene sind ebenfalls herzlich willkommen: am Veranstaltungsmorgen gibt es dafür in Jennelt am Dorfplatz bei der evangelisch-reformierten Kirche ein Anmeldezelt. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, die Teilnehmergebühren betragen für ein Einzelticket 5 €, Familien zahlen 10 Euro.Nähere Infos und das aktuelle Veranstaltungsprogramm findet man unter www.kirchturmtour.de Gästeankünfte 146.009Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/