Indoor-Spielpark AndersWelt vor dem Baustart – Submission abgeschlossen

Im Indoor-Spielpark „AndersWelt" in Neßmersiel schreiten die Planungen und Vorbereitungen deutlich voran. Im April wurde die Submission für zehn Baugewerke abgeschlossen – darunter Bauhauptarbeiten, Elektrik und Trockenbau. Die Vergabe wurde inzwischen vom Rechnungsprüfungsamt geprüft, sodass die Aufträge im Mai vergeben werden können. Die vorliegenden Angebote liegen im kalkulierten Kostenrahmen – Ziel ist es, Ende Mai mit den Bauarbeiten zu beginnen.Parallel dazu stehen sieben kleinere Gewerke zur Vergabe an, darunter etwa Spielgeräte und individuell gefertigtes Mobiliar. Damit laufen die Vorbereitungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig – baulich wie konzeptionell.Das Angebot rund um die AndersWelt entwickelt sich ebenfalls weiter: Das Kinderbuch „Fiete Anders" ist in einer neuen Auflage erschienen – zusätzlich zur regulären Hardcover-Version wurde exklusiv für die AndersWelt eine Softcover-Sonderausgabe produziert, die künftig im hauseigenen Shop erhältlich ist.In den geplanten Erlebnisbereichen geht es ebenso voran. Im ehemaligen Gastronomiebereich entstehen derzeit sieben individuell gestaltete Hütten, die künftig für Kindergeburtstage gebucht werden können. Die Umsetzung erfolgt hausintern durch Hilrich Blonn aus dem Instandhaltungsteam der Tourismus GmbH Dornum, der unter anderem bereits die Klöhnhütten für den Weihnachtsmarkt gebaut hat.Jede Hütte erhält ein eigenes Thema und wird mit viel Liebe zum Detail ausgestattet – die größte bietet Platz für bis zu 15 Kinder. Besonders ist dabei der Einsatz wiederverwendeter Materialien: Alte Holzbretter von Strandstegen, Fenster und Dachpfannen eines abgerissenen Gebäudes in Dornum sowie Tischplatten aus alten Türblättern verleihen dem Raum eine besondere Atmosphäre.Der Geburtstagsbereich ist eines von vielen Beispielen dafür, wie in der AndersWelt derzeit an verschiedenen Stellen gleichzeitig gearbeitet wird – von baulichen Maßnahmen über Ausstattung bis zur inhaltlichen Ausgestaltung.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: