Impressionen aus fernen Ländern

Wo plane ich meinen nächsten Urlaub? Wird es mir dort auch wirklich gefallen? Die Auswahl an Urlaubszielen ist gigantisch, da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Gerne wird sich bei Familie, Freunden und Bekannten erkundigt, die dort bereits einen Urlaub verbracht haben, ob die eigenen Vorstellungen erfüllt werden können.Eine weitere Möglichkeit bieten Multi-Visions-Shows, bei denen Fotos, Videos sowie persönliche Eindrücke vermittelt werden. Im Spiegelsaal in Bad Zwischenahn finden in nächster Zeit einige dieser Shows statt. Hier ein kleiner Überblick:Roland Marske präsentiert seine Eindrücke von Pommern,Westpreußen & Danzig sowie Ostpreußen – eine Reise nachMasurenRalf Schwan zeigt seine Live-Lichtbildreportage zu denPyrenäen – Zu Fuß vom Atlantik zum MittelmeerRoland Marske nimmt die Besucher mit in das atemberaubendeSüdafrika – Vom Kap zum KrügerFred Saul bringt den Zuschauern das Inseljuwel Madeira näher.Portugals immergrüner Garten im Atlantik.Aneta und Dirk Bleyer blicken auf ein Jahr Freiheit imUrlaubsparadies Australien zurück.Tickets für alle Multi-Visions-Shows befinden sich im Vorverkauf und sind in der Tourist-Information oder online unter www.bad-zwischenahn-touristik.de/tickets , erhältlich. Eine Abendkasse am Veranstaltungstag wird es ebenfalls geben. Alle weiteren Informationen, sowie Ticketpreise, finden Sie in unserem Veranstaltungskalender unter www.bad-zwischenahntouristik.de/veranstaltungen. Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Bad Zwischenahner Touristik GmbHUnter den Eichen 1826160 Bad Zwischenahn