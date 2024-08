Im Oktober wird’s kriminell auf Juist: 19. Krimifestival „Tatort Töwerland“

Interview und Lesung mit Sybille Ruge und Horst Eckert

Musik mit der Oldenburger Jazzband „Wallstreet Dixies“

Moderation: Thomas Vodde, Marketingleiter der Kurverwaltung Juist

Große Krimigala

Interview und Lesung mit Monika Geier und Mathijs Deen

Musik mit der Oldenburger Jazzband „Wallstreet Dixies“

Moderation: Thomas Koch, Inhaber der Buchhandlung Koch

Beim „Tatort Töwerland“-Krimifestival lesen vier renommierte Autoren aus ihren Büchern. Den Anfang machen Sybille Ruge und Horst Eckert am 4. Oktober. Monika Geier und Mathijs Deen geben am 5. Oktober Einblicke in ihre Geschichten. Im Anschluss an die Lesungen spielt jeweils die Oldenburger Dixie-Band „Wallstreet Dixies“, die sich seit 1991 einen Namen als klassische Jazzband macht. Das Krimifestival wird organisiert und finanziert von der Buchhandlung Koch.„Tatort Töwerland“ gibt es bereits seit 2005. Damals haben es Thomas Koch, Inhaber der Inselbuchhandlung, und die Juister Autorin Sandra Lüpkes aus der Taufe gehoben. Seitdem findet es jedes Jahr im Herbst statt. „Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, für das Festival nach geeigneten Krimiautorinnen und -autoren zu suchen und sie einzuladen“, sagt Koch. „Dabei ist mir vor allem wichtig, immer einen guten Querschnitt durch die zahlreichen Spielarten der Kriminalliteratur zu finden.“Die Lesungen selbst sind dann besonders zuschauernah: Nicht nur bringen die Autorinnen und Autoren ihren raffinierten Krimi-Plot ganz persönlich zu Gehör, es besteht immer die Gelegenheit zum persönlichen Austausch – mit stetig wachsendem Erfolg. „In den Anfangsjahren fand das Festival noch in meiner Buchhandlung statt“, erklärt Koch. „Doch die ist längst zu klein geworden. Dank der Unterstützung der Kurverwaltung können wir die Abende seit einigen Jahren im Haus des Kurgastes abhalten.“ Diese Unterstützung ist für Thomas Vodde, Marketingleiter der Kurverwaltung Juist, selbstverständlich: „Das Krimifestival auf Juist ist das Ergebnis tatkräftiger und engagierter Menschen. Natürlich leisten wir da auch unseren Teil. Zumal ein Krimi-Festival im Herbst auf einer Insel wie Juist einen ganz eigenen Zauber verbreitet. Ich finde es einfach unglaublich, dass es 2024 schon zum19. Mal stattfindet und freue mich schon sehr, wenn wir im nächsten Jahr ein rundes Jubiläum feiern.“In diesem Jahr sind dabei:ist in der ehemaligen DDR geboren und wurde dort als Schauspielerin ausgebildet. Seit kurzem ist sie ein Name, den man sich in Sachen Krimis merken sollte: 2022 wurde ihr Debütroman „Davenport 160x90“ mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.liebt es politisch. Der gebürtige Düsseldorfer und ehemalige Fernsehjournalist verarbeitet aktuelle politische Themen so, dass daraus nicht nur komplexe Thriller, sondern auch ein sehr kritisches Abbild unserer Zeit werden. Seine Bücher sind in mehrere Sprachen übersetzt und haben zahlreiche Preise bekommen.ist eigentlich Architektin und Bauzeichnerin. Seit 1999 lässt sie die Kommissarin Bettina Boll in der Pfalz ermitteln. Generell findet sie vor allem Gift faszinierend und darum geht es auch in ihrem neuesten Krimi „Antoniusfeuer“, der 2023 den Deutschen Krimipreis erhielt.Der niederländische Autorbringt literarisch anspruchsvoller Krimis heraus, die meist an der Nordsee - ob im Heimatland oder in Deutschland - spielen. Seit 2022 gibt es mit Liewe Cupido einen passenden Kommissar, der sich in beiden Ländern bewegt. Deen hat auch Romane geschrieben und arbeitet als Radiojournalist. Seine Bücher sind mehrfach ausgezeichnet.Die Eintrittskarten (den Juister Detektivausweis) zum Preis von 15 € gibt es (nur) bei der Buchhandlung Koch auf Juist. Eine Buchung ist nur für das gesamte Krimi-Wochenende möglich.Weitere Informationen zum Festival gibt es auf der Juist-Webseite unter Veranstaltungen Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistThomas VoddeE-Mail: marketing@juist.de