Erleben Sie abwechslungsreiche Herbst- und Wintermomente auf der Nordseeinsel Wangerooge: Thalasso-Anwendungen, Wellness und Meerwasserbäder in der Oase, Themenführungen durch die Inselnatur, gemütliche Teestunden und Strandspaziergänge. Für Ruhesuchende ist dies die ideale Zeit für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee. Ab September beginnt offiziell die Miesmuschelsaison, und die Inselgastronomie bietet die kleine Köstlichkeit in verschiedenen Variationen an. Wer keine Muscheln mag, findet in der Inselgastronomie aber auch viele weitere Winter-Genussmomente. Vom 12. bis 20. Oktober finden die Zugvogeltage statt, eine Woche voller Veranstaltungen auf der Insel rund um das Thema Zugvögel. Ein besonderes Highlight ist immer der Vogelzug zu den Zugvögeln, bei dem es mit der Inselbahn durch die Salzwiesen geht und viele Vogelarten in ihrem Lebensraum beobachtet werden können. Der Herbst und Winter auf Wangerooge ist außerdem die beste Zeit für wunderschöne Thalassomomente. Bei einer ThalassoKlimatherapie können Inselgäste unter fachlicher Anleitung der Therapeuten ihr Immunsystem stärken und sich auf den kalten Winter vorbereiten. Von Oktober bis März sind hierfür die besten Bedingungen auf der Insel. Täglich werden die Kältereize gesteigert, bis die Therapie mit einem wohltuenden Bad in der Nordsee abgeschlossen wird. Auch weitere Angebote zur Gesundheitsförderung werden in der Oase angeboten. Aber auch an der frischen Nordseeluft kann man im Herbst und Winter seinem Körper und Geist etwas Gutes tun. Ob beim Joggen, Radfahren, Strandgymnastik oder einem entspannten Spaziergang am Meer - im Herbst und Winter sind die Strände ruhig, und der kalte Wind verstärkt das Naturerlebnis auf der Nordseeinsel. Auch bei Schietwetter müssen Inselgäste sich nicht langweilen. Im Nationalpark-Haus erhalten Gäste das ganze Jahr über Informationen über den Lebensraum Wattenmeer, den Vogelzug und vieles mehr. Bei schlechtem Wetter bietet das Haus spannende Filme an. Zudem lohnen sich Ausflüge mit den Nationalpark-Wattführern auch im Winter ins Weltnaturerbe Wattenmeer, den Strand und über die Insel.Weitere Tipps für einen Urlaub im Herbst und Winter finden Sie hier https://www.wangerooge.de/... Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangerooge