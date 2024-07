Highlights Sommer 2024

Auch dieses Jahr bietet die Insel Wangerooge nicht nur erstklassige Veranstaltungen, sondern unvergessliche Erlebnisse. Nach dem erfolgreichen Friesenwoodstock an Himmelfahrt und dem 23. Westturmlauf sowie den Höhepunkten zur Mitsommerzeit Ende Juni ist das aufregende Programm noch lange nicht zu Ende.Vom 08. bis 12. Juli, 15. bis 19. Juli und 22. bis 26. Juli findet erstmals das Fußballcamp auf der Insel statt. Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren können fünf Tage lang Trainingseinheiten, Fußballworkshops und spannende Wettbewerbe erleben. Jeder Teilnehmer erhält ein Trikot, eine Trinkflasche und einen Ball. Zusätzlich werden Strandspiele und eine Inselrallye angeboten.Buchungen inklusive Übernachtung, Vollpension und Transfer von Harlesiel und zurück sind möglich. Es sind außerdem noch Plätze verfügbar. Am 11. Juli im Rosengarten und am 08. August auf dem Platz am Meer finden bunte Kinderfeste statt, die Klein und Groß viel Spaß garantieren. Verschiedene Künstler auf der Open-Air-Bühne sorgen für jede Menge Unterhaltung und animieren die Kleinen zum Mitmachen. Außerdem findet eine Kinderrallye statt und leckere Speisen und Getränke dürfen natürlich nicht fehlen.Das erste Downtown Festival, präsentiert von Radek Krajewski, findet am 17. und 18. Juli im Rosengarten statt. Zahlreiche Künstler treten live auf der Bühne des Kurparks auf. Dazu gibt es Walking Acts, Comedy Shows und moderierte Programme. Ein sportliches Highlight ist das 50. WFVTennisturnier vom 22. bis 26. Juli. Zum großen Jubiläum lädt der Tennisclub alle Insulaner und Inselgäste dazu ein, zuzuschauen, anzufeuern und die Tage zu genießen. Auch findet am letzten Abend eine große Abschlussparty mit Blick auf den Inselstrand statt, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Schon einen Tag später, am 27. Juli lädt das Nationalpark-Haus zum Sommerfest mit vielen Aktivitäten speziell für Kinder ein. Auch am 27. Juli wird das GästeBeachvolleyballurnier an den Volleyballnetzen unterhalb der Kurverwaltung ausgetragen. Auch hier freuen sich die Verantwortlichen über viele Teilnehmer.Das traditionelle Drachenfest auf der Strandpromenade findet am 20. und 21. August statt. Bei diesem Fest entdecken kleine und große Inselbesucher eine Vielzahl bunter Kreationen am Himmel über Wangerooge: Von Teddys über Comicfiguren bis hin zu märchenhaften Motiven gibt es am Strand der Insel viel zu bestaunen. Begleitet von Musik und leckeren Speisen und Getränken ist dies ein echtes Highlight für Insulaner und Inselgäste. Am 24. August feiert Wangerooge am Hafen ein weiteres Jubiläumsfest, begleitet von der Regatta „Rund um Wangerooge“, die ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Besucher des Festes können sich auf ein buntes Rahmenprogramm mit Livemusik, der Hüpfburg und vielem mehr freuen. Zum ersten Mal kehrt in diesem Jahr der Inselzauber auf Wangerooge ein. Das Kleinkunstfest „Inselzauber“ mit verschiedenen Straßenkünstlern und Artisten findet am 26. und 27. August statt. Besucher können sich auf eine kreative und artistische Vorstellung auf der Zedeliusstraße freuen. An den beiden Abenden haben auch die Wangerooger Einzelhändler und Gastronomen kleine Überraschungen vorbereitet.Ein weiteres Highlight ist bereits zum dritten Mal die Lichtwoche. Vom 01. – 06. September wird diese auf Wangerooge veranstaltet. Es werden wieder neue Orte der Insel in bunten Farben illuminiert. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und Musik rundet die Abende ab.Weitere Informationen zu diese und weiteren Veranstaltungen erhalten Sie hier https://www.wangerooge.de/veranstaltungen/highlights/ Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Kurverwaltung WangeroogeObere Strandpromenade 326486 Wangerooge