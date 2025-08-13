Kontakt
Herbstflohmarkt in Otterndorf | Seelandhallen Achtern Diek

Seid dabei und macht einen »Ausflug ins Ungewisse« auf den Flohmarkt.

Am 20. September 2025 findet in der Zeit von 09:00 – 13:00 Uhr unser Herbstflohmarkt in den Seelandhallen Achtern Diek und der Tennishalle statt. Der Eintritt ist frei.

Ob Kleidung, Spielzeug, Bücher, Deko oder Raritäten – hier findet jeder etwas. Für alle Trödelfans, Sammlerinnen und Schnäppchenjäger lohnt sich das frühe Kommen besonders. Auch wer einfach entspannt über den Markt bummeln möchte, ist herzlich willkommen.

Ein kleines Speisen- & Getränkeangebot findet sich auf beiden Flohmärkten übrigens auch und eventuell noch freie Standplätze kannst du dir in der Spiel- & Spaß-Scheune sichern – telefonisch unter 047 51 – 91 96 76 und per Mail an spielundspassscheune@otterndorf.de.

Standanmeldung ab 11.8.2025 über die Spiel-& Spaß-Scheune möglich.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

