Herbst- & Lichterfest in Dornumersiel

Am 23.10.2024 lädt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum um 18:30 Uhr zum Herbst- und Lichterfest im SeeparkWest in Dornumersiel ein.



Pünktlich mit Einsetzen der Dämmerung entfalten überall in den Themengärten des Seeparks entlang des Mahlbusenufers bunte Lichtinstallationen ihren mystischen Reiz. Hinzu gesellen sich die zahlreichen Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen, denn Auftakt ist wieder der traditionelle Laternenumzug, der um 18:30 Uhr am alten Hafen in Dornumersiel startet. Unterwegs werden natürlich Laternenlieder gesungen. Am Ende des Umzugs gibt es für jedes Kind eine kleine Überraschung. Begleitet wird der Umzug vom Musikzug Grossheide e.V. und der Freiwilligen Feuerwehr Westerbur.



Und wenn im Seepark die fantasievollen Lichtspiele, Fackeln, Oleanten und mystischen Nebelschwaden ihre Akzente in der Dunkelheit setzen, werden zwei hell leuchtende, märchenhafte Stelzenwesen durch den Seepark schweben und für einen weiteren Glanzpunkt sorgen. Heiß begehrt werden sicherlich auch die Licht-Accessoires wie blinkende Hüte, LeuchtSonnenbrillen, LED-Ballons usw. sein. Riesenseifenblasen werden ebenfalls zum Funkeln gebracht.



Für musikalische Unterhaltung sorgen Helmut Bengen und Holger Billker mit kraftvollen als auch leisen Tönen. Das gastronomische Angebot lässt ebenfalls keine Wünsche offen, von Fischbrötchen bis hin zu deftigen Grillgerichten, Burgern und Pommes, Waffeln, asiatischen Spezialitäten sowie Heiß- und Kaltgetränken ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Eintritt frei.

