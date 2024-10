Herbst-Highlights auf Juist

Wer glaubt, im Herbst ist es auf Juist ruhiger, hat sicherlich nicht ganz unrecht. Dennoch ist im Oktober ganz schön viel los auf der Nordseeinsel, und es muss sich keiner langweilen. Eher lässt es sich in entspannter Atmosphäre neue Dinge lernen und dabei trotzdem ganz zu sich kommen.Neben regelmäßigen Sport- und kulturellen Veranstaltungen, stellen wir im Folgenden ein paar Highlights im Oktober vor:Das Programm um die Zugvogeltage beginnt auf Juist am 12. Oktober morgens mit einer etwaunter fachkundiger Anleitung - nach der es süße oder salzige frischeim Nationalpark-Haus gibt. Hier kann man sich auch dieansehen, die bis zum 21. Oktober mit zahlreichen seltenen und ungewöhnlichen, vogelkundlichen Motiven aufwartet. Am 13. Oktober bietet die Vogelkundlerin Nadja Tschovikov eine interessante. Am 14. Oktober führt Dünenwart Frank Rabenstein in das. Hier sind viele Beobachtungsstellen für Vögel auf den Salzwiesen und im Watt. Abends bieten die Nationalpark-Mitarbeiter eine, um mehr über die Orientierung der Zugvögel zu erfahren. Am 15. Oktober erzählt der Ornithologe Reno Lottmann bei, einem unscheinbaren Vogel, der jährlich tausende von Kilometern zwischen Brut- und Winterquartieren zurücklegt. Am 16. und 17. Oktober basteln Kinderund können diese am 17. Oktober abends auch direkt beimeinsetzen. Am 17. Oktober leiten Mitarbeitende des Nationalpark-Hauses eine, bei der man sehr nah an verschiedene Zugvögel kommt, die sich im Watt für ihre bevorstehende Reise stärken. Im Anschluss dürfen sich die Teilnehmer mit einer echtenebenfalls stärken. Die Anmeldung für diese und weitere Veranstaltungen der Zugvogeltage erfolgt telefonisch unter 04935 1595 oder per E-Mail an nationalparkhaus@juist.de Für das zweite Lichterfest des Juister Einzelhandels können sich Kinder ab dem 11. Oktober in den teilnehmenden Geschäftenabholen, auf denen sie Fragen beantworten müssen. Wer das geschafft hat, bekommt einzum Basteln. Der Höhepunkt des Festes ist am Nachmittag des 15.10. im Haus des Kurgastes: Ab 16.00 Uhr sind Jung und Alt zummit Grillgut, Waffeln, Musik und mehr eingeladen. Der Abschluss ist ein gemeinsamerüber den Strand ab 18.30 Uhr. Die Einnahmen werden an lokale Projekte gestiftet.Wie man den Sommer wieder herzaubert, lernt man wohl nicht. Aber diesind gerade in der dunkleren Jahreszeit nicht zu verachten. In seinem Workshop auf Juist zeigt er Kindern ab acht Jahren einfache, aber wirkungsvolle Tricks. Die Requisiten und Beschreibungen bekommen die Teilnehmer dazu. Anmeldung erforderlich.Bei den Inselläufen erfährt man Juist noch einmal ganz anders: Insgesamt fünfmal im Jahr können Kleine und Große in(400 Meter für die ganz Kleinen und 8,4 Kilometer für Erwachsene)bewältigen. Die Anmeldung erfolgt über den Provider Race Result – auch nachträglich im Haus des Kurgastes.In kleiner Gruppeund können so ganz auf ihre Sinne achten. In etwa eineinhalb Stunden werden Geschichten erzählt und nachgespielt. Anmeldung erforderlich.Vormittags und nachmittags vom 28. Oktober bis 1. November dreht sich alles um die Achtsamkeit. Bei der fünften Veranstaltung dieser Art auf Juist gibt es vieleund frischen Wind für Köpfe und Körper. Anmeldung erforderlich.Weitere Informationen auch über die Anmeldung zu den Veranstaltungen finden sich auf der Webseite www.juist.de im Veranstaltungskalender.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Kurverwaltung JuistStrandstraße 526571 Juist