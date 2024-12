Helle Freude über Eröffnung des Weihnachtsmarkts im Barfußpark Friedeburg

Traumwetter bei der Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes im Barfußpark Friedeburg: Ein stimmungsvoller, ostfriesischer Sonnenuntergang bot am vergangenen Freitag den richtigen Rahmen für einen festlichen Advents-Auftakt. Ein grandiose Lichtinstallation wies den Gästen den Weg zu malerischen Hütten mit LiveMusik, wo frisch zubereitete Köstlichkeiten aus der Region schon warteten.Höhepunkt wird der Auftritt des ortsansässigen Posaunenchores und der Besuch des Weihnachtsmanns sein. Abseits vom hektischen Trubel kann hier die Adventszeit mit allen Sinnen genossen werden. Der Eintritt ist an allen Öffnungstagen kostenlos, für das leibliche Wohl ist gesorgt:: Kinderwochenende mit einem Auftritt des Kinderchors. Jedes Kind erhält kostenlos eine Tasse Kakao und Marshmallow.: Deluxe-Wochenende mit weißem Glühwein, Flammlachs und Produkten vom örtlichen Hof Fass.: Der Weihnachtsmann kommt! Freuen Sie sich auf den Auftritt des Posaunenchors und kleine Geschenke für jedes Kind vom Weihnachtsmann.Keineswegs zuletzt: Das renommierte Reiseportal merian.de beschreibt den Weihnachtsmarkt im Barfußpark Friedeburg in seinem Special 7 besondere Weihnachtsmärkte als verlockendes, ungewöhnliches Erlebnis.Betreiber der neuen Attraktion in Norddeutschland ist die leguano Akademie und Barfußpark GmbH, eine Tochter der leguano GmbH mit Sitz in Buchholz/Rheinland-Pfalz. leguano ist der größte deutsche Barfußschuhhersteller mit über 140 Filialen in Deutschland, über700 Mitarbeitern und einem weltweiten Vertriebsnetz. Für das Unternehmen geht es darum, die natürlichste Sache der Welt, das Gehen und Laufen, in seiner ursprünglichen, barfüßigen Form wieder erlebbar zu machen.Die Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Leguano BarfußparkFriedeburger Straße 1926446 Friedeburg