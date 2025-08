„Helden der Meere“ – Mitreißender Vortrag von Christian Weigand in Greetsiel am Freitag, 08. August 2025

Am Freitag, den 8. August, erwartet die Besucher im Gemeindehaus Greetsiel ein besonderer Abend: Christian Weigand, Gründer der Meeresschutz-Organisation, präsentiert um 18:30 Uhr seinen inspirierenden Vortrag „Helden der Meere“. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18 Uhr.Christian Weigand ist Umwelt- und Ressourcenökonom, Keynote-Speaker, Moderator und Autor. Er forschte an der Universität Kiel zum Zustand der Ozeane – und stellte fest: Obwohl das Wissen über die dramatische Lage der Meere vorhanden ist, mangelt es an konkretem Handeln. Genau das will er mit seiner Organisationändern. Seit 2018 bringt er mit emotionalen Vorträgen Menschen dazu, nicht nur zuzuhören, sondern aktiv zu werden.In seinem Vortrag nimmt Christian Weigand das Publikum mit auf eine faszinierende Reise: Es geht um Menschen, die ihr Leben dem Schutz der Meere widmen – authentisch, berührend und mit einem starken Appell an unsere Verantwortung. Die Veranstaltung verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Geschichten und Abenteuern.Bekannt ist Weigand auch durch seinen erfolgreichen Podcast „Helden der Meere“, der im gesamten deutschsprachigen Raum als Nr. 1-Podcast für Ozean-Geschichten gilt. Mit über 100 Folgen, mehr als einer halben Million gehörten Stunden und Platz unter den Top 1 % der meistgeteilten Podcasts weltweit, begeistert er seit 2021 ein stetig wachsendes Publikum. Seit 2024 erscheinen ausgewählte Interviews zudem als Video-Format „Ocean Talk“ auf YouTube. 2023 erschien das gleichnamige Buch, das zehn eindrucksvolle Geschichten von Meereshelden erzählt.Ein Abend, der unterhält, bewegt und zum Nachdenken anregt – für alle, die das Meer lieben.Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielFreitag, 08.08.2025Gemeindehaus, Am Bollwerk 18, 26736 Krummhörn-Greetsiel18:30 – 20:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)freiGästeankünfte 156.068Übernachtungszahlen 838.970Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

