Hafenbus op Platt am 26.09.2024

Mit einer besonderen Busfahrt in die Überseehäfen empfängt die Erlebnis Bremerhaven GmbH am 26. September 2024 ihre Gäste zum europäischen Tag der Sprachen.Für die Tour „HafenBus op Platt“ konnte Gästeführer Günter Kocken gewonnen werden, der bis zu seinem Schuleintritt 1958 ausschließlich Wurster Platt sprach und die Leidenschaft für seine Muttersprache auch heute noch bei jeder Gelegenheit auslebt. Die Fahrt startet um 11 Uhr im Schaufenster Fischereihafen, rund 15 Minuten später ist die Haltstelle vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum erreicht. Auf der Dauer von rund zwei Stunden erklärt Gästeführer Günter Kocken dann das Geschehen im Hafen auf Plattdeutsch.Wer einzelne Begriffe nachlesen möchte: Als kleine Zugabe für den besonderen Anlass wird ein Mini-Wörterbuch Deutsch-Plattdeutsch an jeden Gast verschenkt. Weitere Infos und Buchung unter www.bremerhaven.de/hafenbusopplatt Die niederdeutsche Sprache hat zwar als Kommunikation zwischen Menschen ihre frühere Bedeutung als Weltsprache verloren, doch das Interesse an der deutschlandweit einzigen Regionalsprache ist nach wie vor hoch. Volkshochschulen bieten immer wieder Kurse an, Künstler wie Gerd Blancke und besondere Radiosendungen halten das Interesse an der Sprache hoch. Das bedient auch die Erlebnis Bremerhaven GmbH mit neuen Publikationen auf Plattdeutsch in ihren Tourist-Infos. Gruppen, die sich auf Plattdeutsch durch den Hafen führen lassen wollen, können dies nach dem 26. September bei der Erlebnis Bremerhaven GmbH exklusiv buchen.2001 initiierte der Europarat in Straßburg den Europäischen Tag der Sprachen. Seither wird er jedes Jahr – gemeinsam mit der Europäischen Kommission – am 26. September gefeiert. Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger aus den 46 Mitgliedstaaten des Europarats zu ermutigen, in jedem Alter in und außerhalb der Schule mehr Sprachen zu lernen.Günter Kocken ist seit März 2022 einer der aktuell 26 Gästeführer:innen, die als wichtige Botschafter Bremerhavens im Dienst sind. Als besonderes Qualitästmerkmal wird von den Gästen immer wieder deren Wissenstiefe und Aktualität gelobt. Der „Weltgästeführertag“ wurde 1990 eingeführt und wird von der „World Federation of Tourist Guide Association“ betreut. Er soll in der Bevölkerung das Bewusstsein für die Bedeutung professioneller Fremdenführer:innen stärken, die fundiertes Wissen über Geografie, Geschichte, Kunstgeschichte sowie kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche Fakten und Zusammenhänge vermitteln. In Bremerhaven werden seit 1997 begleitete Führungen angeboten.Die Pressemeldung wird herausgegeben von unserem Partner:Erlebnis Bremerhaven GmbHH.-H.-Meier-Str. 627568 Bremerhaven