Hadeln Pools lädt zum 15. Mal zur großen Party ein!

Pünktlich zu den Zeugnisferien steigt am 31. Januar 2025 von 18:00 bis 22:00 Uhr in der Sole-Therme Otterndorf mit Hadeln Pools wieder eine besondere Veranstaltung für alle Kinder und Jugendliche. Eingeladen sind alle ab 8 Jahren, die das Bronze-Schwimmabzeichen besitzen. Besonders: Die Teilnahme ist ohne Begleitung von Erwachsenen möglich!Das Team von Hadeln Rocks-Team bietet mit Unterstützung des DLRG Otterndorf und des Teams der Sole-Therme wieder eine tolle Party in der Badelandschaft. Neben coolen Getränken und einem Ambienteraum sorgt ein DJ mit angesagten Party-Beats für beste Stimmung, begleitet von einer beeindruckenden Lightshow.Für Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt: Ob lustige Pool-Spiele, spannende Wettbewerbe oder einfach nur entspanntes Chillen im Wasser. Alle Kinder sollen auf ihre Kosten kommen. Für die Sicherheit der jungen Gäste ist natürlich gesorgt: Die erfahrenen Helfer der DLRG Otterndorf und das geschulte Team der Sole-Therme haben alles im Blick, so dass Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl teilnehmen lassen können.Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Tickets sind an direkt an der Abendkasse der Sole-Therme erhältlich.Gemeinsam mit den Helfern von Hadeln Rocks freut sich das Team der Sole-Therme darauf, alle Kinder und Jugendlichen zu einem unvergesslichen Abend voller Spaß und guter Laune zu begrüßen. Lasst euch dieses Highlight nicht entgehen!Fragen zur Veranstaltung oder zur Anmeldung beantwortet das Team der Sole-Therme unter der Telefonnummer (04751) 3668 oder per E-Mail anDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Samtgemeinde Land HadelnMarktstraße 2121762 Otterndorf