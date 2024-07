Großes Kinderfest auf dem Abenteuerspielplatz in Greetsiel am Samstag, dem 4. August 2024 von 11 – 17 Uhr

Die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel veranstaltet auf dem Abenteuerspielplatz in Greetsiel wieder ihr buntes Kinderfest. Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus bietet ein umfangreiches Bastel- und Kreativangebot (Buttons basteln, Schlüsselanhänger colorieren, Fähnchen bemalen, Schatzsuche im Sandkasten) an. Lükko Leuchtturm selbst freut sich schon auf das Fest und hat angekündigt, zur Eröffnung um 11 Uhr vorbeizuschauen und für das eine oder andere Erinnerungsfoto gerne zur Verfügung zu stehen. Zudem sind alle Kinder eingeladen zusammen mit Lükko zu tanzen: bei flotten Bewegungstänzen zu bekannten Kinderliedern können sich die Kinder so richtig austoben und gemeinsam Spaß haben!Die Bauchrednern Birgit von „Wir Reden Bauch“ aus Ihlow hat ihr Kommen angekündigt und verspricht eine lustige Puppengaudi für die ganze Familie. Auch in diesem Jahr sind Wattinspektor Willi und die Wattpolizei wieder in Greetsiel dabei und bringen lustige und spannende Geschichten sowie großartige Lieder zum Mitsingen mit.Das Nationalpark-Haus Greetsiel bietet im Seminarraum ein kostenloses naturnahes Angebot an: die Besucher können an diesem Tag eigene „Seed Bombs“ anfertigen und mit nach Hause nehmen. Das sind kleine Bällchen (oder Klumpen) aus Erde, Ton und Saatgut. Da das Saatgut in dem steinharten Mix aus Erde und Ton gut eingebettet ist, muss es nicht gepflanzt werden. Stattdessen kann man den ganzen Samenball einfach an seinen Zielort werfen, rollen oder legen. Der nächste Regen weicht den Ball auf und aktiviert das Saatgut, das dann anfängt zu keimen und Pflanzen verschiedener Art erwachsen lässt.Der Verein LEUKIN (Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder e.V.) und der „Elternverein krebskranker Kinder Ostfriesland e.V.“ sind mit einem Info- sowie Kaffee/Kuchen-Stand vor Ort.Für das leibliche Wohl ist gesorgt (u.a. Zuckerwatte & Popcorn, Slush-Eis, Crêpes, Haribo Süßwaren sowie die „Nordseewurst“ mit Imbiss und Getränken). Der Ausklang für das Kinderfest ist für 17 Uhr vorgesehen.Der Themenpark „Space Magic“ aus Aurich wird sich ebenfalls präsentieren mit einem Info-Stand, einer großen Hüpfburg und sogenannten „Cosplayern“ vor Ort ­- beim „Cosplay“ versuchen Fans von Anime, Manga, Videospielen, Comics, TV-Serien oder Filmen Charaktere möglichst originalgetreu, durch Kostüme und Verhalten, nachzustellen. Wem „Space Magic“ (noch) nichts sagt: „Space Magic“ wird Deutschlands einziger Weltraum-Themenpark werden; eine Eröffnung des Entertainment-Centers ist für das vierte Quartal 2024 im Obergeschoss vom Carolinenhof in Aurich geplant. Wer sich also vorab über die geplanten Extrem-Abenteuer und futuristischen Fun-Aktivitäten, wie Virtual-Reality-Challenges und Laser-Tag-Battles, informieren möchte, ist an diesem Tag genau richtig beim Kinderfest in Greetsiel.Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de

