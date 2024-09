Großes Fußball-Kino in Norddeich

Die Liste der ehemaligen Fußballprofis, die beim Beachsoccer am Meer auf dem Platz, beziehungsweise dem Sand stehen werden, liest sich wie das „Who is who“ goldener Bundesliga-Zeiten. Nach einem Auswahlturnier ostfriesischer Mannschaften am Freitag, darf der Gewinner sich am Samstag mit den Legenden vom SV Werder Bremen, dem Hamburger SV, dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach messen.



Die Planungen für das Beachsoccer am Meer begannen bereits im vergangenen Sommer. Inga Graber, Marketingleiterin beim Tourismus-Service Norden-Norddeich und der ehemalige Fußballprofi Thomas Helmer entwickelten gemeinsam ein Konzept. „Wir wollten ein Turnier, das zu Norddeich passt – kernig und bodenständig“, erinnert sich Graber. Gespielt wird nach den Beachsoccer-Regeln, so gibt es beispielsweise kein Abseits und neben einem Einwurf ist auch ein Einkick erlaubt. Thomas Helmer unterstützt den Tourismus-Service als Mit-Organisator und Moderator. „Wir freuen uns auf tolle Fußballspiele direkt an der Nordsee“, so Helmer.



Beginn des Turniers ist am Freitagnachmittag ab 17 Uhr, dann werden der SV Hage, TUS Strudden, die U19 der Kickers Emden und der SV Großefehn gegeneinander antreten. Der Sieger darf am Samstag gegen die Profis ran. Der FC Norden ist bereits gesetzt, sodass am Sonnabend zwei ostfriesische Teams und die Traditionsmannschaften vom SV Werder Bremen, dem Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 auf dem Platz stehen. Der befindet sich direkt an DECK, dort wird es neben einer Tribüne mit 500 Sitzplätzen jede Menge Stehplätze geben, sodass möglichst viele Fans an der Veranstaltung teilnehmen können. Der Eintritt ist frei. „Wir wollen jedem, der Lust auf tolle Fußballspiele hat, ermöglichen dabei zu sein“, betont Graber.



Los geht’s um 13 Uhr mit der Vorstellung der Mannschaften. Dann wird auch Kurdirektorin Eva Krüger-Linzer auf der Bühne stehen und die Teams begrüßen. „Ich freue mich, dass ich gleich bei so einem tollen Event dabei sein darf“, so Krüger-Linzer, die am Ende des Turniertags gegen 19:30 Uhr auch die Sieger küren wird. Und die könnten so klingende Namen wie Ailton, Olaf Thon, Raffael oder Stefan Schnoor tragen, denn unter anderem diese ehemaligen Bundesligastars werden mit von der Partie sein.



Gespielt wird in der Vorrunde jeweils zwei mal sieben Minuten, in der Hauptrunde zwei mal zehn. Dazwischen gibt es eine dreiminütige Halbzeitpause. Das Spielen auf Sand wird den Spielern einiges abverlangen. „Die Muskeln ermüden schneller und der Ball lässt sich nicht so gut kontrollieren wie auf Rasen“, erklärt Thomas Helmer die besondere Herausforderung. Und während die Spieler sich regenerieren, dürfen die Zuschauer sich selbst im Tore schießen versuchen, Autogramme holen, Selfies machen und signierte Fußbälle ersteigern. „Sämtliche Einnahmen gehen an den Elternverein für krebskranke Kinder und ihre Familien“, weiß Eva Krüger-Linzer.



Möglich macht das auch das Engagement der vielen Sponsoren. Das Beachsoccer am Meer wird unterstützt von Puky, Engel & Völkers, der Sparkasse Aurich-Norden, dem Mc Arthur Glen Outlet Center Ochtrup, Derbystar, Intersport Reinhardt, Onno Behrends Tee, Tell Bau und der Dr. Becker Klinik Norddeich.



Tourismus-Service Norden-Norddeich

