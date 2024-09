Große Luftanalyse bestätigt den Seeheilbad-Status für Cuxhaven

Cuxhaven bleibt auch in Zukunft als „Nordseeheilbad“ ausgezeichnet, nachdem die regelmäßige Prüfung der bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Kurteile Duhnen, Döse und Grimmershörn erfüllen weiterhin alle Kriterien, um das Prädikat tragen zu dürfen.



Diese Auszeichnung unterliegt strengen Richtlinien, die vom Deutschen Heilbäderverband e. V. (DHV) und dem Deutschen Tourismusverband e. V. (DTV) überwacht werden. Bei der Überprüfung wurde insbesondere das Bioklima Cuxhavens bewertet, das sich durch eine geringe Wärmebelastung an durchschnittlich nur acht Tagen im Jahr auszeichnet. Diese Zahl liegt deutlich unter dem für Kurorte festgelegten Grenzwert von 20 Tagen. Die Strahlungsverhältnisse sind im Jahresverlauf mild und bieten ideale Bedingungen für Erholung und Kältetherapien.



Zusätzlich bieten die Wälder, Grünanlagen und Parks, die die Ortsteile umgeben, schattige Rückzugsorte an heißen Tagen sowie Windschutz bei kälteren Temperaturen. So können Kurgäste und Erholungssuchende sich an warmen Tagen in den schattigen Plätzen abkühlen und an kalten Tagen vor Wind geschützt entspannen.



Auch die Luftqualität in Cuxhaven konnte überzeugen. Regelmäßige Messungen haben gezeigt, dass die Konzentration von Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ruß gering ist und den strengen Anforderungen für Kurgebiete entspricht. „Es ist erfreulich, dass wir weiterhin die Voraussetzungen erfüllen und unseren Gästen optimale Bedingungen für Erholung und Regeneration bieten können“, betont Kurdirektor Olaf Raffel. „Die Ergebnisse der Messungen bestätigen die hervorragende Luftqualität in unseren Ortsteilen.“



Auch im Thalassozentrum ahoi! freut man sich über die erneute Bestätigung des Prädikats. „Das Nordseeheilbad Cuxhaven bietet ideale Voraussetzungen für unsere Thalasso- und Wellnessanwendungen“, erklärt Sascha Bange, Leiter des Thalassozentrums ahoi!. „Gerade die saubere Luft und das gesunde Küstenklima sind entscheidend für den Erfolg unserer ThalassoBehandlungen.“



Damit bleibt Cuxhaven als größtes Nordseeheilbad Deutschlands weiterhin eine attraktive Destination für Erholungssuchende, die von der besonderen Qualität des Klimas, der frischen Meeresluft und den vielfältigen Naturräumen profitieren möchten.



