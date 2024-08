Großartige Stimmung bei den fünften BEACH DAYS BORKUM

Die fünfte Auflage der BEACH DAYS BORKUM powered by Stadtwerke Borkum vom 1. bis zum 4. August 2024 war wieder ein großer Erfolg. Die Gäste erlebten wieder ein viertägiges Beach-Festival mit LiveKonzerten, Beach-Partys sowie Spitzensport und sorgten selbst für eine unvergleichliche Stimmung am Nordseestrand.



„Wieder einmal sind wunderbare BEACH DAYS BORKUM zu Ende gegangen. Bei bestem Wetter erlebten wir spannende Matches und ein emotionales Konzert mit Silbermond. Bei der Silent Disco und der Antenne Niedersachsen Beach Party konnte man so feiern, wie es sich für eine Insel gehört. Mit den Füßen im Sand, dem Wind in den Haaren und dem Meeresduft in der Nase. Dabei überzeugte auch der leicht veränderte Veranstaltungsort. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Bereichen der NBG sowie der Stadt Borkum und den Organisatoren, die diese tolle Veranstaltung möglich gemacht haben. Natürlich auch bei allen Gästen und Spielern für ihr Kommen und den sportlichen Ehrgeiz. Stolz blicken wir mittlerweile auf fünf erfolgreiche Beach Days Borkum zurück und freuen uns auf die Fortsetzung dieser Tradition“, resümiert Göran Sell, Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH



Das absolute Highlight war das ausverkaufte Silbermond Konzert am Freitagabend. Über zwei Stunden begeisterte Silbermond das Publikum in der großen Open-air- Arena am Nordbad. „Diese Kulisse ist einmalig – das hatten wir so noch nie. Die Sonne im Gesicht, von der Bühne ein wunderschöner Blick auf die Nordsee und den Sonnenuntergang, das ist wunderschön“, schwärmte Frontfrau Stefanie Kloß. Vor Silbermond heizte das Koblenzer Indie-Pop Duo Maël und Jonas die Stimmung mit ihrem Auftritt an und im Anschluss wurde im Beach-Village bis Mitternacht bei der Aftershow-Party weitergefeiert. Die Silent Discos am Donnerstagabend und die Antenne Niedersachsen Beach-Party mit DJ Dirk Wöhler rundeten das Partyprogramm ab.



Für die Jüngsten gab es im Beach-Village tagsüber zusätzlich ein Sport- und Spielmobil sowie Auftritte vom Seifenblasenkünstler Elias. Fabian Wittke führte als Moderator durch das viertägige Festival und begleite ebenso fachkundig wie stimmungsvoll das nationale Beach-Volleyball Turnier.



Zum dritten Mal das nationale ROCK the BEACH Turnier zu Gast bei den BEACH DAYS BORKUM powered by Stadtwerke Borkum. Das Turnier der zweiten Deutschen Tour war mit 11.600 Euro Preisgeld dotiert und für die jeweils 16 Frauen- und Männerteams ging es zusätzlich um wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Für „olympische Momente“ am Nordseestrand sorgte Olympiasiegerin Kira Walkenhorst. Nach ihrer Ankündigung des Karriereendes nach diesem Sommer begann sie ihre Abschiedstournee auf Borkum. Kira Walkenhorst spielte im Rahmen ihres BeachMentoring Programms, bei dem sie und ihre aktuelle Standardpartnerin Isabel Schneider zusammen mit Nachwuchsspielerinnen trainieren und Turniere bestreiten, mit der erst 15-jährigen Anna-Chiara Reformat. Nach der Viertelfinalniederlage stand am Ende ein guter fünfter Platz für das Team. „Ich habe es sehr genossen, hier noch einmal zu spielen. Das Turnier war gleich am Anfang meiner Abschiedstournee das Highlight“, sagte Kira Walkenhorst. „Mit meiner Familie, die auch jetzt dabei ist, werde ich aber auf jeden Fall immer wieder nach Borkum kommen“, sagte Kira Walkenhorst.



Auf den vollbesetzten Tribünen herrschte am Finaltag beste Stimmung und diese nutzten Stefanie Klatt/Tabea Schwarz (DJK TuSA 06 Düsseldorf) und Yannik Ahr/Luis Henrichs (TSV Giesen/FC Junkersdorf Köln) zum Titelgewinn auf Borkum. Die Pokale und Preise überreichten bei der Siegerehrung Göran Sell, Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH, Raphael Warnecke, Kaufmännischer Leiter beim Hauptsponsor Stadtwerke Borkum und Werner Richnow, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur hansebeach.



Mit Ausnahme des Konzertes war der Eintritt an allen Tagen frei. Alle Ergebnisse und weitere Informationen unter rockthebeach.de und borkum.de



