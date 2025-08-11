Greetsieler Bierfest: Braukunst, Genuss & Musik direkt am Hafen vom 14. – 16. August 2025

Sechs ausgewählte Brauereien sorgen für Vielfalt im Glas und bieten die perfekte Mischung aus regionaler Handwerkskunst, internationalem Flair und überraschenden Aromen. Mit dabei:
- Hopfenfänger begeistert mit kreativen Bieren, handwerklicher Leidenschaft und spannenden Geschmackskompositionen.
- Grevensteiner bringt traditionelle Braukunst auf den Punkt – naturtrüb, charaktervoll und mit Geschichte.
- Störtebeker liefert norddeutsche Klassiker, herb, ehrlich und mit einer frischen Brise Küstenflair.
- Karlovačko aus Kroatien sorgt für mediterranes Lebensgefühl und lädt mit seinen leichten Bieren zum Anstoßen ein.
- Swinkels Royal aus den Niederlanden vereint jahrhundertealte Brautradition mit modernen Genussprofilen.
- Pülleken steht für süffige Leichtigkeit – ideal für gesellige Stunden mit Freunden.
Abendprogramm jeweils von 18 bis ca. 21:30 Uhr
Donnerstag: Heldenlos & Monka
Die beiden Indie-Künstler Heldenlos und Matthias Monka haben sich zu einem spannenden Duo zusammengeschlossen. Gemeinsam präsentieren sie erste Songs ihrer kommenden EP Vier Jahreszeiten, die die emotionale Bandbreite der Liebe musikalisch einfängt – von Frühlingsgefühlen bis Wintermelancholie. Ihr Auftritt verspricht einfühlsame Texte, starke Melodien und echte Bühnenharmonie.
Freitag: Urlaubs-Ärzte
Spaß, Energie und jede Menge Ärzte-Hits: Die Urlaubs-Ärzte bringen die bekanntesten Songs der Kultband Die Ärzte auf die Bühne. Mit Gitarre, Bass, Cajon oder Schlagzeug liefern sie eine mitreißende Show zum Mitsingen, Mitlachen und Mittanzen – 100 % live, 100 % Spaß.
Samstag: Dangerous – A Tribute to Depeche Mode
Mit Dangerous erwartet das Publikum eine authentische Hommage an Depeche Mode. Die Tribute-Band fängt Sound, Stil und Atmosphäre der Synth-Rock-Legenden perfekt ein – von „Enjoy the Silence“ bis „Personal Jesus“. Eine Show voller Gänsehautmomente für alle Fans der Kultband.
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Datum: Donnerstag, 14.08. bis Samstag, 16.08.2025
Ort: Veranstaltungswiese am Hafen Greetsiel, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Uhrzeit: 14 – 22:00 Uhr
Eintritt: frei
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de