Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032153

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Greetsieler Bierfest: Braukunst, Genuss & Musik direkt am Hafen vom 14. – 16. August 2025

(lifePR) (Greetsiel, )
Greetsiel lädt herzlich ein zum Greetsieler Bierfest – einem Fest für alle, die gerne genießen, entdecken und gemeinsam feiern! Am idyllischen Hafen des malerischen Fischerdorfes erwartet Besucherinnen und Besucher ein unvergessliches Event rund um das Thema Bier, begleitet von herzhaften Leckereien und bester Live-Musik.

Sechs ausgewählte Brauereien sorgen für Vielfalt im Glas und bieten die perfekte Mischung aus regionaler Handwerkskunst, internationalem Flair und überraschenden Aromen. Mit dabei:
  • Hopfenfänger begeistert mit kreativen Bieren, handwerklicher Leidenschaft und spannenden Geschmackskompositionen.
  • Grevensteiner bringt traditionelle Braukunst auf den Punkt – naturtrüb, charaktervoll und mit Geschichte.
  • Störtebeker liefert norddeutsche Klassiker, herb, ehrlich und mit einer frischen Brise Küstenflair.
  • Karlovačko aus Kroatien sorgt für mediterranes Lebensgefühl und lädt mit seinen leichten Bieren zum Anstoßen ein.
  • Swinkels Royal aus den Niederlanden vereint jahrhundertealte Brautradition mit modernen Genussprofilen.
  • Pülleken steht für süffige Leichtigkeit – ideal für gesellige Stunden mit Freunden.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Deftige Speisen, regionale Snacks und süße Spezialitäten runden das kulinarische Angebot ab. Und mit Live-Musik auf der Bühne kommt auch die Stimmung nicht zu kurz: An drei Abenden verwandelt sich die Bühne in einen musikalischen Treffpunkt für Fans unterschiedlicher Stilrichtungen. Von einfühlsamem Indie über rotzfrechen Punk-Rock bis hin zu kultigem Synth-Pop bietet das Abendprogramm von Donnerstag bis Samstag abwechslungsreiche Live-Musik und beste Unterhaltung.

Abendprogramm jeweils von 18 bis ca. 21:30 Uhr

Donnerstag: Heldenlos & Monka
Die beiden Indie-Künstler Heldenlos und Matthias Monka haben sich zu einem spannenden Duo zusammengeschlossen. Gemeinsam präsentieren sie erste Songs ihrer kommenden EP Vier Jahreszeiten, die die emotionale Bandbreite der Liebe musikalisch einfängt – von Frühlingsgefühlen bis Wintermelancholie. Ihr Auftritt verspricht einfühlsame Texte, starke Melodien und echte Bühnenharmonie.

Freitag: Urlaubs-Ärzte
Spaß, Energie und jede Menge Ärzte-Hits: Die Urlaubs-Ärzte bringen die bekanntesten Songs der Kultband Die Ärzte auf die Bühne. Mit Gitarre, Bass, Cajon oder Schlagzeug liefern sie eine mitreißende Show zum Mitsingen, Mitlachen und Mittanzen – 100 % live, 100 % Spaß.

Samstag: Dangerous – A Tribute to Depeche Mode
Mit Dangerous erwartet das Publikum eine authentische Hommage an Depeche Mode. Die Tribute-Band fängt Sound, Stil und Atmosphäre der Synth-Rock-Legenden perfekt ein – von „Enjoy the Silence“ bis „Personal Jesus“. Eine Show voller Gänsehautmomente für alle Fans der Kultband.

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Datum: Donnerstag, 14.08. bis Samstag, 16.08.2025
Ort: Veranstaltungswiese am Hafen Greetsiel, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Uhrzeit: 14 – 22:00 Uhr
Eintritt: frei

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de

 

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.