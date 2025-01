Greetsiel: Schließzeit wegen Renovierung

Drei Stunden Betreuung durch zwei erfahrene Betreuerinnen

Einen Auftritt von Lükko Leuchtturm

Kreativen Bastelspaß oder eine Kinder-Disco

Eine stimmungsvolle Dekoration des Kinderhauses

Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel (Zur Hauener Hooge 11, Krummhörn-Greetsiel) wird im Februar umfassend renoviert und eingerichtet. Dabei wird die bestehende Ausstattung gegen eine moderne Einrichtung ausgetauscht, die den neuesten Sicherheitsstandards entspricht.Für diese Arbeiten bleibt das Kinderhaus in der Zeit vom 3. bis voraussichtlich 23. Februar geschlossen. Geplant ist eine Wiedereröffnung ab der Kalenderwoche 9, also am 24. Februar. Sollte es Änderungen im Zeitplan geben, werden diese umgehend bekanntgegeben.Ab dem 24. Februar ist das Kinderhaus bis Beginn der Ostersaison wieder jeden Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den regulären Öffnungszeiten bietet das Kinderhaus bis Ende März ein besonderes Highlight: Kindergeburtstage, die mit viel Spaß und kindgerechten Angeboten gefeiert werden können.Die Geburtstagsfeiern finden freitagnachmittags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt und bieten Familien die Möglichkeit, ihren Kindern einen unvergesslichen Tag in einer liebevollen und kindgerechten Umgebung zu bereiten.Telefon: 0176 817 84 166E-Mail: wolfgang.luebben@greetsiel.deKosten: Ab 199 € pro GeburtstagWir freuen uns darauf, das frisch renovierte Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus bald wieder für die kleinen Besucherinnen und Besucher zu öffnen!Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Nähere Infos erhalten Sie bei:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18maike.habben@greetsiel.deDie Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-Greetsiel