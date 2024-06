Gold aus New York: Zweite Auszeichnung für Cuxhavener Urlaubsmagazin

Der Communicator Award, verliehen von der Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA) in New York, würdigt herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Werbung und Design und gilt als einer der größten und am breitesten aufgestellten Awards in der kreativen Kommunikationsbranche. Das Urlaubsmagazin der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH (NC) wurde mit dem Excellence Award in Gold in der Kategorie Design & Print ausgezeichnet.Der Communicator Award zeichnet sich durch seine Vielfalt an Kategorien aus, die eine breite Palette von Bereichen wie Printwerbung, Webdesign, Social Media, Film und Video, Mobile Apps und mehr umfassen. Unternehmen, Agenturen, Einzelpersonen und Organisationen aus aller Welt haben die Möglichkeit, ihre Arbeiten einzureichen, und die Teilnahme steht sowohl Profis als auch Studierenden offen. Die Einreichungen werden von einer hochkarätigen Jury bewertet, die aus führenden Fachleuten der Branche besteht und besonders auf Kreativität, Handwerkskunst und Innovation achtet.„Wir sind überglücklich und stolz darauf, den Communicator Award für unser Urlaubsmagazin entgegenzunehmen", sagte Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der NC. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für die Arbeit und das Engagement unseres Teams, das stets bestrebt ist, unsere Gäste mit innovativen und ansprechenden Inhalten zu begeistern."Bereits im März erhielt das Urlaubsmagazin die erste Auszeichnung: den „Silver Star“ im Rahmen des Tourismuspreises The Golden City Gate auf der ITB 2024.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Nordseeheilbad Cuxhaven GmbHCuxhavener Straße 9227476 CuxhavenAnsprechpartner: Katharina ZierschTelefonnummer: 04721 404-126E-Mail-Adresse: ziersch@tourismus.cuxhaven.deInternetauftritt: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de