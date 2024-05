Gemeinsam die Fußball-EM erleben - Public Viewing in den Seelandhallen Achtern Diek

Otterndorf. Das Team der Seelandhallen Achtern Diek lädt herzlich dazu ein, die Fußball-Europameisterschaft 2024 gemeinsam zu erleben – beim Public Viewing.Die Seelandhallen Achtern Diek bieten die perfekte Umgebung, um die Spannung der Spiele in Gesellschaft zu genießen. LIVE übertragen werden die Gruppenspiele mit Deutschland am 14., 19., und 23. Juni sowie das Finale am 14. Juli. Und wenn Deutschland beteiligt ist, werden auch das zugehörige Viertel- und Halbfinalspiel gezeigt.In den Seelandhallen lässt sich die EM gemeinsam in vollen Zügen genießen. Egal, ob Urlaubsgast oder Einheimische:r, alleine, mit der Familie oder Freunden. Hier steht das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt: EM-Genuss unter Fußball-Fans.Jetzt gilt es nur noch, die Termine im Kalender einzutragen und an den Spieltagen die Nationalmannschaft aus den Seelandhallen Achtern Diek anzufeuern.Der Eintritt ist frei und Getränke sowie eine kleine Auswahl an Speisen gibt es vor Ort.Herausgeber dieser Pressemitteilung ist unser Partner:Stadt OtterndorfSeelandhallen Achtern DiekNorderteiler Weg 2a21762 Otterndorf04751 919 678seelandhallen@otterndorf.de