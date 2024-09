Friesland-Therme feiert Jubiläum

25 Jahre Friesland-Therme Horumersiel, das will gefeiert werden. Am kommenden Samstag, dem 14. September, sind Gäste und Einheimische ab 12.00 Uhr eingeladen, das Meerwasserbad zu erkunden, bei einem kühlen Getränk zu feiern und das Tanzbein zu schwingen.



„Es wird ein kurzweiliges Programm geboten, insbesondere auch für unsere jüngeren Gäste“, freut sich Badleiter Olaf Janßen. „Die Kolleginnen vom Nationalparkhaus Minsen und der Kinderspielhäuser bieten ein umfangreiches wie gleichermaßen unterhaltsames Bastelprogramm an, es wird Wasserspiele geben und eine Torwand. Zudem sorgt DJ Werner für die passende Musik und um 15.00 Uhr wird die große Geburtstagstorte angeschnitten“, schwärmt Janßen in voller Vorfreude auf das Jubiläum.



Auch der Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, Mario Szlezak hat sich angekündigt, um zu gratulieren und gemeinsam mit Olaf Janßen um 15.00 Uhr die Geburtstagstorte anzuschneiden. Um 17.00 Uhr wird dann die Badekleidung gegen Tanzschuhe getauscht, das Team der Friesland-Therme bittet aufs Tanzparkett.



Gefeiert wird unter freiem Himmel im Freibadbereich bis 22.00 Uhr (bei Regen im Gebäude), der Eintritt ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Saunabereich wird an diesem Tage nicht geöffnet haben.



