Freier Eintritt zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 8. September im höchsten Leuchtturm Deutschlands in Campen

Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Der Aktionstag findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt und verzeichnet jeweils mehrere Millionen Besucher. Der „Tag des offenen Denkmals“ findet am Sonntag, dem 8. September 2024 statt unter dem Motto: "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte".Das bundesweite Veranstaltungsprogramm für den Tag des offenen Denkmals wird unter www.tag-des-offenen-denkmals.de veröffentlicht. Das Programm für den Landkreis Aurich finden Sie hier: https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/programm/denkmal/landkreis/Aurich?bundesland=Niedersachsen In der Gemeinde Krummhörn beteiligen sich unter anderem folgende Denkmäler:Im Krummhörner Warfendorf Campen steht Deutschlands höchster Leuchtturm mit 65,30 Metern Höhe. Im Maschinenraum steht dort noch einer der Dieselmotoren von 1906, der früher den Generator des Leuchtfeuers betrieben hat und der heute noch funktionsfähig ist. Am Tag des offenen Denkmals ist ein Mitarbeiter vom Wasser- und Schifffahrtsamt Emden vor Ort und erklärt von 11 - 13 Uhr die Maschine im Maschinenraum. In dieser Zeit ist der Eintritt auf den Turm frei. Danach ist der Turm noch bis 17 Uhr (letzter Aufstieg um 16:30 Uhr) zu den regulären Eintrittspreisen zu besichtigen. Nach 308 Stufen hat der Besucher bei gutem Wetter und noch bis zum 3. November einen herrlichen Rundumblick über die Krummhörn und das Wattenmeer bis hin zu unseren niederländischen Nachbarn.Anschließend können die Besucher gerne noch im Bistro des Campener Leuchtturms stöbern und vielleicht noch einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Auch der Seezeichengarten vor dem Leuchtturm darf noch erkundet und bestaunt werden.Die Eintrittspreise betragen mit NordseeCard: 4,- € für Erwachsene und 2,- € für Kinder, bzw. ohne NordseeCard: 5,- € für Erwachsene und 3,- € für Kinder.Das benachbarte Ostfriesische Landwirtschaftsmuseum in Campen öffnet am Tag des offenen Denkmals seine Türen von 11 – 17 Uhr. Unter dem Motto „Talent Monument“ erleben Sie in zwei historischen Gulfhöfen die Entwicklung der industriellen Landwirtschaft zwischen 1850 und 1950 in Ostfriesland. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.Im Krummhörner Warfendorf Rysum sind die Mühle und das Mühlencafé geöffnet.In der Krummhörner Ortschaft Pewsum gibt es heute von 11 - 16 Uhr in der Manningaburg einen Aktionstag mit Grillstand und Flohmarktständen um die Burg. Das sinfonische Blasorchester OPUS 112 aus Hannover wird ab 15.00 Uhr ein Konzert auf der Freilichtbühne im Burghof spielen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für den Heimatverein Krummhörn e.V. gebeten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt.In Greetsiel kann die rote Mühle (Schoof´s Mühle) besichtigt werden von 7:30 – 17:30 Uhr. Der Eintritt zur Besichtigung beträgt für Kinder von 5 – 15 Jahre 1,- € und ab 16 Jahre 2,- €.Das Team der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel heißt alle Besucher herzlich willkommen.Gästeankünfte 146.009 Übernachtungszahlen 799.946Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2024: Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Holi Beach Festival, Kinderfest, Kutter-Korso-Fahrt, Weinfest, Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-DrachenfestHomepage: www.greetsiel.de Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/ Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Touristik GmbH Krummhörn-GreetsielMaike HabbenZur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielTelefon: (0 49 26) 91 88 18