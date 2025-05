Für Körper und Geist

Yoga ist seit Jahrzehnten auch in Deutschland äußerst beliebt. Und der Erfolg gibt dem spirituell-gesundheitlichen Anspruch des Yoga recht. Auch auf der Insel Juist ist Yoga aus dem Gesundheits- und Erholungsprogramm nicht mehr wegzudenken. Vor allem im Sommer bietet Juist eine traumhafte Kulisse, um Yoga zu praktizieren und damit der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun.Im Bio-Hotel Haus AnNatur wird bis Oktober ein abwechslungsreicher Plan der verschiedenen Yoga-Strömungen vermittelt. Von Gentle-Yoga, über Vinyasa-Yogaflow und bis hin zu Klang-Yoga und Pranayama-Yoga werden im Yogaraum des Bio-Hotels die verschiedensten Kurse angeboten. Die Kurse beginnen mit 45 Minuten und kosten ab 17 €. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig.Auch das Team des Strandsports rund um die Leiterin Yanet Ramos bieten immer wieder Yoga-Kurse an. Diese richten sich primär an Anfänger. Auch an Yoga angelehnte Kurse wie Looga und Yogilates werden am Strand und in den Räumlichkeiten des Juister Strandsports angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.Ebenfalls möglich und durchaus beliebt ist es, eigenständig Yoga an der Wasserkante oder auf den Aussichtsplattformen an der Strandpromenade durchzuführen. „Das Geräusch der Wellen und die frische Luft helfen mir dabei, die Bewegungen nicht nur zu durchlaufen, sondern den Geist des Yoga wirklich zu spüren“, sagt eine der Yogalehrerinnen auf der Insel.Alle Informationen zu den Yogakursen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/gesundheit/fitness-gesundheit/fitnesskurse#c4400 Die Nordseeinsel Juist ist bekannt für ihr Reizklima: Die gesunde Luft an der See, gemischt mit der Weite und der Ruhe der autofreien Insel, machen Juist zu einem wahren Hort der Gesundheit. Auf dem „Töwerland“ (hochdeutsch: „Zauberland“) ist es beinahe unmöglich, nichts für die eigene Gesundheit zu tun. Auf der Insel selbst wird ein breites Angebot an verschiedenen Angeboten aus dem Bereich Yoga gemacht.Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/ Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Pressekontakt:Kurverwaltung JuistTel.: 04935 809 855 E-Mail: jfindeisen@juist.de