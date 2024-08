Folk mit der Band „Northern Light“

Northern Light nimmt das Publikum mit auf eine virtuose musikalische Reise durch ganz Nordeuropa. Mit ihrem fulminanten, vielschichtigen Sound und ihrem komplexen Zusammenspiel präsentieren die vier Vollblutmusiker ein einzigartiges Konzerterlebnis: Mal erklingen pulsierende Tanzmelodien, bei denen es schwerfällt, auf dem Stuhl sitzen zu bleiben – mal erzählen mitreißende Songs von Heldinnen aus längst vergangenen Tagen. Im nächsten Moment vereint die Band die Folktraditionen zu etwas ganz Neuem, ohne dabei die traditionelle Spielweise dieser handgemachten Musik zu verlassen. Begleitet wird der Abend mit Northern Light stets von den überraschenden Geschichten, die hinter jeder einzelnen der traditionellen Melodien stehen.Mit ihrem neuen Studioalbum haben Northern Light außerdem ein ganz besonderes Stück Musik im Gepäck: Mit „Stolen Berries“ streift die Band mühelos und virtuos durch die Traditionen europäischer Folkmusik und kombiniert sie zu bisher Ungehörtem. Ihr Konzertprogramm entwickeln Northern Light in langen Nächten des gemeinsamen Musizierens: Mit dem Zusammenspiel aus Stimme, Akkordeon, Geige, Flute, Dudelsack und Bouzouki wird traditionellen Melodien Leben eingehaucht, Altes entdeckt und Neues geschaffen. Freuen Sie sich also auf ein Konzerterlebnis, an das Sie noch lange zurückdenken werden!Der Eintrittspreis beträgt 15,00 € pro Karte. Tickets können ab sofort im Kulturamt der Gemeinde Westoverledingen unter der Telefonnummer 04955 / 933-225 oder per Mail an kulturamt@westoverledingen.de bestellt werden.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Gemeinde WestoverledingenBahnhofstraße 1826810 WestoverledingenTelefon: 04955 933 230E-Mail: Kirsten.Beening@westoverledingen.deWeb: http://www.westoverledingen.de