Seit 2009 sind wir als Trio mit viel Spielfreude und einem abwechslungsreichen Repertoire unterwegs, das Musik aus Nord-, West- und Osteuropa in eigenen Arrangements und Eigenkompositionen umfasst. Wir gestalten damit anspruchsvolle und abwechslungsreiche Konzertprogramme für die unterschiedlichsten Spielorte in unserer Region und darüber hinaus. Unsere Konzertreisen führen uns auch nach Schleswig-Holstein und nach Südniedersachsen zum DenkmalKunst-Festival in Hann. Münden und Umgebung. Wir begleiten mit unserer Musik auch öffentliche und private Festlichkeiten.Vorverkauf ab 23. Juni bei:- Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel- Tourist-Information Emden- Bäckerei Buchholz in RysumPreis pro Karte: 20 €.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Zur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-GreetsielTel.: 0 49 26 / 91 88-0Fax 0 49 26 / 2029